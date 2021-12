Od zlatega do jeklenega nakita

Streljaj od ljubljanskega kolodvora, na Miklošičevi 34, že 30 let deluje družinsko podjetje Zlati M, ki ga je ustanovila Karla Močnik Babšek. Sicer diplomirana pravnica je od nekdaj občudovala nakit in raziskovala, kateri kosi bi se komu bolj podali. Nedavno se je upokojila in vodenje posla prepustila sinu, zlatarskemu mojstru, ki je poslovanje razširil na področje prodaje in nakupa naložbenega zlata, rafinacije za zlatarsko dejavnost in testiranje čistine plemenitih kovin, a se še vedno rada vrača v zlatarno, na staro delovno mesto.

»Pri nas je ponudba kakovostnega nakita zelo pestra, izbirate lahko med izdelki iz belega, rumenega in rdečega zlata, z vkovanimi briljanti ali drugimi okrasnimi kamni. Veliko imamo atraktivnega srebrnega nakita in trendovskega nakita iz jekla. Posebno poglavje je nakit iz gojenih morskih ali sladkovodnih biserov, te se trudimo približati tudi mlajši generaciji,« pravi sogovornica in doda, da v okviru servisne dejavnosti popravljajo nakit, ga izdelajo po željah strank. »Star in neuporaben nakit odkupimo ali zamenjamo, saj ima zlato kot surovina vedno svojo vrednost, ki se oblikuje glede na čistino in borzno ceno.«

Za nežnejši spol ne boste zgrešili z nakupom uhanov ali drobne verižice z obeskom.

Pred leti smo nakit kupovali kar tako, da si polepšamo dan, danes ga nakupujemo načrtno, pravi. »Pri izbiri želimo kupcem svetovati, saj je naša ponudba res široka. Tudi za nas je pomembno, da stranka izbere pravi nakit zase ali obdarovanje, ker vemo, da se vrača samo zadovoljen kupec. Obdarovanje v teh prazničnih dneh je del običajev, a smo kljub poplavi ponudbe pogosto v zadregi pri izbiri darila. Predvsem za nežnejši spol ne boste zgrešili z nakupom uhanov, nežnega prstana ali drobne verižice z obeskom v belem, rumenem zlatu ali srebru, pri čemer ni nujno, da posežete globoko v žep. Seveda imamo nakit tudi za moške, ki pa je pri nas v primerjavi z Italijo malo manj iskan.«

Močnik Babškova pravi, da jih koronakriza ni obšla: »Brez pomoči države ne bi mogli ohraniti delovnih mest. Pri črpanju sredstev nam je bila v veliko podporo Trgovinska zbornica Slovenije, katere član smo vse od ustanovitve.« Opozori še na en vidik krize – nenehno rast cene zlata na eni in zmanjšano kupno moč na drug strani. »Oboje vpliva na prodajo nakita. V času zaprtja se nam je poslovanje popolnoma ustavilo, za spletno prodajo se še nismo odločili, ker menimo, da je za nakup nakita potreben oseben pristop,« še doda.