Žar očistimo po vsaki uporabi

Zasušene ostanke s plošče odstranimo z lopatko. FOTO: Tzahiv/Getty Images

Pri žarih na oglje je zelo pomembno tudi odstranjevanje pepela, pri čemer moramo biti pazljivi, da ne bi po nesreči povzročili požara.

Poletje je čas piknikov, mnogi pa si hrano na žaru radi privoščijo tudi kar tako, med tednom. Še posebno v teh vročih dneh, saj se s pripravo obroka na prostem izognemo segrevanju notranjih prostorov. Za hitro pripravo je najbolj primeren plinski žar, saj v tem primeru ne izgubljamo časa s prižiganjem oglja ali lesenih pelet, kar lahko kar traja, še posebno če pripravljamo denimo zelenjavo ali morske jedi, pri katerih je treba počakati, da temperatura nekoliko upade. Ne glede na to, kakšen žar uporabljamo, pa je treba vsakega po uporabi očistiti, temeljito čiščenje nas čaka seveda še ob koncu sezone ter na začetku nove.Pri sprotnem čiščenju rešetk je najbolj pomembno, da počakamo, da se površina nekoliko ohladi, a ne povsem. S toplih rešetk bo ostanke masti in hrane lažje odstraniti kot s povsem hladnih. Za njihovo čiščenje uporabimo posebno ščetko na dolgem ročaju in z žičnatimi ščetinami. Če je nimamo, si pomagamo z aluminijasto folijo, ki jo zmečkamo v kroglo in primemo s prijemalkami za meso, nikoli z golo roko. Ko z rešetk zdrgnemo zasušene ostanke, nekaj kosov papirnate brisačke namočimo v olje in ga nanesemo na rešetke.Enako naredimo tudi, če pečemo na žar plošči, saj s tem preprečimo, da bi površina zarjavela ali bi se pri naslednji peki nanjo hrana preveč prijela. Pri plošči moramo biti previdni le, da je ne drgnemo z žičnato ščetko, saj jo bomo poškodovali. Prav tako ne čakamo, da se ohladi; na še vročo ploščo nanesemo posebno čistilo, delo bo opravila tudi mešanica vode in detergenta za pomivanje posode ali vode in sode bikarbone, uporabimo lahko razmaščevalec. Počakamo minuto in vse skupaj obrišemo z vlažno krpo, ki jo primemo s prijemalko, po površini lahko zgolj polijemo nekaj vroče vode, počakamo, da se ohladi, in obrišemo. Morebitne zasušene ostanke odstranimo z lopatko.Pri žarih na oglje je zelo pomembno tudi odstranjevanje pepela, pri čemer moramo biti zelo pazljivi, da ne bi po nesreči povzročili požara. Ko peko končamo, pepel nekaj časa pustimo, da se ohladi, medtem pa ostanemo blizu, da bi lahko v primeru, če zagori, hitro reagirali. Ko se pepel ohladi, ga za vsak primer stresemo v čeber ali posodo z vodo in ga tam pustimo denimo čez noč, nato ga zavržemo. Zalivanje pepela, ko je ta še v posodi pod žarom, ni priporočljivo, saj bo umazanijo in črno brozgo, ki bo nastala, težko očistiti.