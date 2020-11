Očistimo gredice

Vso zimo lahko v zemlji pustimo trajne dišavnice.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dišavnice, ki ne prezimijo na prostem, je treba prenesti pod streho. FOTO: Melaniemaier/Getty Images

Ne pozabimo na orodje



Ko končamo vsa opravila, je treba pospraviti tudi orodje. Odstranimo zemljo in preostalo umazanijo, ga dodobra osušimo ter pospravimo v čist in suh prostor. Manjše orodje s kovinskimi deli, ki jih hitro napade rja, pospravimo v plastično vedro, ki smo ga napolnili z mivko. Ta bo odgnala vlago, orodje pa bo tako ostalo tudi bolj ostro.

Čeprav zima že trka na vrata, pa to še ne pomeni, da lahko za to sezono že pospravimo vrtno orodje v uto. Vrtičkarje ta mesec čaka še nekaj dela, med najpomembnejšimi pa je pospravljanje rastlin, ki so ostale na gredicah. Če te v zemlji pustimo, bodo med hladnimi in vlažnimi zimskimi meseci začele gniti, to pa bo ustvarilo odlično okolje za razvoj škodljivcev, ki nam lahko naslednjo sezono povzročijo nemalo preglavic. Vse suhe rastline in tiste, ki so za letos naredile svoje, je treba izpuliti in zažgati, odstranimo tudi plevel, odpadlo listje ter korenine slakov in preostalih rastlin, ki so se razpredle po gredicah. Zemljo je nato dobro zrahljati, saj bo le takšna posrkala veliko vode, ko bodo temperature padle globoko pod ledišče, pa bo ta voda zamrznila in zemljo še dodatno, predvsem pa povsem naravno zrahljala.Gredic z ohrovtom, tudi brstičnim, ne pospravljamo, saj bosta oba zimo preživela brez težav in še nekaj časa bomo lahko uživali v njunih blagodejnih učinkih na zdravje. Novembra še vedno pobiramo tudi zimsko solato, motovilec, špinačo in blitvo. Tudi korenje, zeleno in rdečo peso, ki pa jih je treba pobrati, ko nastopi prvi resnejši mraz. Vso zimo pa lahko v zemlji pustimo trajne dišavnice, da ne bi pomrznile, pa mednje natrosimo droben gnoj. Dišavnice, ki mraza ne prenašajo najbolje, smo že oktobra prestavili v lončke in na notranje okenske police, če še vztrajajo na prostem, pa je zdaj skrajni čas, da to storimo.Tudi balkonsko cvetje bo treba počasi prestaviti na toplo, zunaj lahko pustimo le še pelargonije. Preden pa zunanje rastline prenesemo v njihov zimski dom, jih je treba temeljito pregledati, tako rastline kot zemljo in lončke, če so v njih rasle že zunaj. Hitro se namreč lahko zgodi, da skupaj z rastlino v dom prinesemo škodljivce. Rastlinam moramo poleg tega odstraniti suhe in poškodovane ali nagnite liste ter vse dele, na katerih opazimo znake katere bolezni. Nato jih je dobro poškropiti s sredstvom proti škodljivcem in boleznim, šele potem jih postavimo v prezimovališče, ki mora biti dovolj svetlo in zračno.