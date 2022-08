Očetu lovcu grozijo z odvzemom orožja, ker so sosedi podali lažno prijavo

Moj oče je meseca aprila povzročil prometno nesrečo žal pod vplivom alkohola. Pred nekaj tedni pa je dobil iz upravne enote poziv, da se mora zglasiti glede odvzema orožja, že 15 let je namreč lovec. Imeli naj bi zapisnik, da je oče po pričevanju sosedov večkrat streljal v zrak, kar pa definitivno ne drži.

Zdaj pa me zanima, ali lahko mi na policijski postaji zahtevamo, da nam dajo podatke, kdo od sosedov je to lažno informacijo podal policiji? Gre za grdo neresnico in blatenje očetovega imena, poleg tega je oče zdaj še psihično obremenjen, ker mu grozi odvzem orožja.

