Očetova žena in hči me prezirata, ker sem nezakonski otrok, hočeta se me odkrižati

Ker me njegova žena in moja polsestra ne marata, mi ne dovolita stikov z očetom in mislim, da me tudi k zapuščinski razpravi ne bosta povabili. Ali obstaja možnost, da sedaj vplivam na to, da me zapišejo kot sina in me po njegovi smrti morajo povabiti na razpravo?

