Dober dan. Je lepa, kajne?« Tako nekako je dejal Jean-Philippe Imparato, direktor znamke Alfa Romeo, ko so v Alfinem muzeju v Areseju na oder pripeljali superšportno alfo 33 stradale. To je po dolgem času izdelek omejene serije te slovite znamke, s spominom na slavno dirkaško preteklost, pa tudi v duhu časa. Na voljo bo namreč z bencinskim pogonom ali kot popolnoma električni avtomobil. Nekdanja alfa 33 stradale je bila pripravljena na osnovi tedaj uspešnega dirkalnega modela tipo 33, v obdobju 1967–1969 so jih izdelali 16; danes so to dragoceni izdelki zbirateljev, enega ima Alfa Romeo v muz...