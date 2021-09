Oblačilo, ki bi ga morali pogosteje prati

Če menite, da pižame zato, ker jo nosite zgolj med spanjem, res ni treba prav pogosto prati, saj se ne umaže tako hitro kot druga oblačila, se motite. V resnici bi jo morali prati pogosteje, kot dejansko jo. Najprej pranje, nato pižama Kot je povedal strokovnjak za nego oblačil Harpa Gretarsdetir, je to oblačilo pravo leglo bakterij in ga zato ne bi smeli nositi preveč dni zaporedoma. Zlasti če pod pižamo ne nosite spodnjega perila. V vsakem primeru Gretarsdetir priporoča obvezno prhanje, preden jo oblečete, in nošenje res samo za spanje. Tako jo lahko oblečete petkrat zaporedoma. Če pod pižamo nimate spodnjega perila, ne več kot trikrat. Primerna temperatura vode Redno pranje pižame preprečuje, da bi se na njej namnožile bakterije in glivice ter bi se pojavili neprijetni vonji. Prav tako je pomembno, da jo perete pri čim višji temperaturi, ki naj znaša vsaj 60 stopinj Celzija.

