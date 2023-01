Obertauern: po jadranskem snegu zunaj urejenih prog (FOTO)

Dokler narava pred dnevi ni postala radodarnejša z belo snežno odejo, so na smučiščih od Francije proti vzhodu stare celine bili plat zvona: naravnega snega skorajda ni bilo, temperature pa daleč od primernih za izdelavo umetnega.

Na freeride vikendu je bil z nami tudi vodnik zunaj urejenih prog Matevž Maček (Jones snowboards). FOTO: Miha Žerovnik

Žalostno je bilo gledati fotografije ali prispevke s smučišč, kjer je le kakšna zaplata spominjala na zimo. Zato izbira, kam jo s kolegi mahniti na nekajdnevno smuko, ni bila prav preprosta. Predvsem zato, ker smo si želeli bolj adrenalinskih užitkov – zunaj urejenih smučarskih prog. Obertauern je bil pred dnevi ena redkih smučarskih oaz. To avstrijsko smučarsko središče, najbolj znano po urejenih progah in après ski zabavah, se je izkazalo tudi v izkušnji freeride.

Že nekaj let je v vzponu smučanje zunaj urejenih prog.

Čeprav smo imeli vodnika po neurejenih strminah Matevža Mačka iz ekipe Untouched Project, smo vseeno najeli še izkušenega lokalnega gorskega oziroma smučarskega vodnika. Pravzaprav nas je pričakala vodnica Victoria. Za vodeno turo smo se odločili predvsem zaradi varnosti: Victoria dobro pozna teren, poleg tega nam je razdelila potrebno lavinsko opremo. Prav varnost marsikdo zanemari zaradi ne tako veliko snega in bližine urejenih prog. Toda narava je izjemno nepredvidljiva, zato naj bo varnost vedno na prvem mestu. Šele takrat je užitek pravi. In je tudi bil! Tako za smučarje kot deskarje.

Rekorderji

Prednost smučanja freeride v Obertauernu je dostopnost dobrih terenov s sedežnicami ali gondolami. Seveda se možnost izbire znatno poveča, če se navkreber podate še peš. A v dneh našega obiska je bila izbira omejena zaradi pomanjkanja snega. Ker se smučišče razteza na nadmorski višini od 1700 do 2300 metrov na večinoma skalnatem terenu, je za normalno smuko potrebna večja snežna podlaga. Izvedeli smo, da se lahko Obertauern pohvali z največ centimetri (oziroma kar metri) snega med avstrijskimi smučišči.

Za vodeno turo smo se odločili predvsem zaradi varnosti.

Domačini kar pravijo, da k njim pride sneg z Jadrana; ko se namreč jadransko območje nizkega zračnega pritiska z juga pomakne proti severu, to ustvari idealne razmere za sneg. Zdaj ko je začelo snežiti in so se temperature spustile, kar omogoča še umetno zasneževanje, so v Obertauernu sploh idealne razmere –​ tako na urejenih progah kot zunaj njih. Sezona bo trajala vse do konca aprila.

Dobra območja zunaj urejenih prog so dosegljiva že z žičniškimi napravami. FOTO: Matevž Maček