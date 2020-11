Ob eni cesti 41 gradov

Dvorec Rakičan

Lahko se tudi poročijo

Cesta pelje tudi po avstrijski Štajerski.

1001

kilometer je dolga cesta.

V Pomurju in Podravju v Sloveniji, obmejnih deželah Štajerska in Gradiščanska v Avstriji ter Medžimurju in Zagorju na Hrvaškem je veliko možnosti za prijetno preživljanje prostega časa, še posebno pridejo na račun ljubitelji gradov. Zdaj je čezmejna Cesta gradov, ki povezuje avstrijske, slovenske in zdaj tudi hrvaške gradove, dobila nov zemljevid, ki ponuja mnogo idej za odkrivanje bogate naravne in kulturne dediščine tukajšnjega območja.Na čezmejnem območju Avstrije in Slovenije se bočijo mogočni dvorci in utrdbe, ki so skozi stoletja na vihravem mostišču med srednjo in jugovzhodno Evropo dajali zavetje tamkajšnjemu prebivalstvu. Zajeto območje po števiľnosti tovrstnih zgradb prednjači v vseevropskem merilu. Avstrijski gradovi so se pred dobrimi štiridesetimi leti povezali v Cesto gradov, z namenom družnega negovanja bogate in razgibane zgodovine ter skupnega nastopa na turističnem tržišču.V sklopu projekta Castle Road, ki ga Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan izvaja v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija, si je Cesta gradov utrla pot tudi na slovensko stran. Letos pa so se avstrijskim in slovenskim gradovom pridružili še hrvaški. Čezmejna Cesta gradov se razteza na 1001 kilometru in povezuje 41 gradov.Na zemljevidu je označenih sedem poti, ki obiskovalcem olajšajo načrtovanje krajšega izleta ali daljšega potovanja. Predstavljeni gradovi se ponašajo z zelo raznoliko in bogato ponudbo za vse generacije in okuse, ki sega vse od muzejskih in umetniških razstav, prostranih zelenih parkov, ki ponujajo prostor za športne aktivnosti in sprostitev, različnih prireditev na prostem, ustvarjalnih delavnic za otroke, jahanja grajskih konjev, vožnje s kočijo, kulinarike in mnogo več.Nekateri izmed gradov ponujajo tudi možnost prenočitve v kateri od grajskih soban.Na zemljevidu sta predstavljeni tudi dve turi, ki povezujeta pomurske in podravske (štajerske) gradove. Grad Grad na Goričkem je s 365 sobami najobsežnejši grajski kompleks na Slovenskem in je spomenik državnega pomena. V 800 let stari graščini na vulkanski skali so v objemu mogočnih zidov na ogled sedem rokodelskih delavnic, tri zgodovinske, tri naravoslovne in ena umetniška razstava, grajska kapela in klet ter središče za obiskovalce s spominki in izdelki iz Krajinskega parka Goričko.Na voljo so štiri spalnice z desetimi posteljami, poročna dvorana in grajsko dvorišče ter grajski park z igralnimi polji za najmlajše. V gradu Murska Sobota domuje Pomurski muzej Murska Sobota, ki ponuja na ogled stalno razstavo o življenju ljudi ob Muri od naselitve do danes, raznolike občasne razstave in izbor iz muzejskih zbirk. Muzejsko ponudbo dopolnjujejo delavnice in druge vsebine za otroke, odrasle in družine ter muzejska trgovina z izbranimi rokodelskimi izdelki, muzejskimi in drugimi publikacijami. Grad obdaja mogočni angleški park, ki so ga dali zasaditiin je danes priljubljena točka za oddih in sprostitev.