Nujno branje: to so usodne napake pri vzdrževanju montažnega bazena

Montažni bazeni ponujajo prijetno ohladitev na domačem dvorišču, treba pa jih je pravilno vzdrževati ter se izogibati nekaterim napakam. Poglejte, katere so najpogostejše, in jih imejte vedno v mislih.

Napačna lokacija in nepravilno polnjenje

Zgolj tanka podloga na travi, na katero postavite bazen, ne bo dovolj. Takšna površina praviloma ni dovolj ravna, poleg tega so na tleh pod podlogo lahko kamenčki in drugi predmeti, ki na zunanji strani dna povzročijo usodne poškodbe. Pred namestitvijo bazena je priporočljivo oblikovanje primerne trdne podlage, na katero je položena mehka podloga in nanjo bazen.

Nikoli ga ne napolnimo nad priporočeno mejo, ki jo določi proizvajalec.

Ni ga dobro napolniti do zgornjega roba. Stene so občutljive za pritisk in zaradi prevelike količine vode bi se bazen lahko podrl. Pri polnjenju je treba upoštevati navodila proizvajalca in upoštevati zgornjo priporočljivo mejo.

Dodajanje kemikalij neposredno v vodo

Za vzdrževanje bazenske vode je tej treba dodajati primerne kemikalije, ki uravnavajo njeno kislost in trdoto. Ob polnitvi je treba vodo hiperklorirati oziroma šokirati s klorom. Klor je močna kemikalija in lahko, če je dodana neposredno v vodo, poškoduje stene bazena.

Filter naj deluje vsaj osem ur na dan. FOTO: Ralf Geithe/Getty Images

Primerno količino klora raztopite v vodi, mešanico pa dodajte v bazen. Kemikalije se bodo tako razporedile bolj enakomerno in ne bodo poškodovale sten bazena. Postopek vedno opravljajte zvečer, ko v njem več ur ne bo kopalcev, zaradi visokih koncentracij klora lahko namreč pride do draženja kože, oči in drugih težav.

Da bi v njem končalo čim manj žuželk, listja in druge nesnage, si omislite ponjavo.

Tudi tablet, ki so namenjene sprotnemu vzdrževanju čistoče vode, ne dodajajte neposredno v bazen, temveč si priskrbite temu namenjene plovčke.

Nepravilno vzdrževanje filtra

Obvezen je še filter. Delovati mora od sedem do osem ur na dan. Ta čas je odvisen od pogostosti uporabe bazena, najbolje je, da deluje ponoči. In njegovo čiščenje je še kako pomembno. Če imate tistega s kartušo, jo vsak večer sperite pod curkom čiste vode. Peščeni filtri imajo funkcijo izpiranja, to poženite približno enkrat na teden.

Ne pozabite na testiranje

Bazenska voda bo ohranila bistrost le ob primerni kislosti in trdoti, zato jo je treba redno, vsaj enkrat na teden, preverjati s posebnimi indikatorji, s pomočjo katerih je mogoče odčitati vrednosti snovi v njej in njeno kislost. Idealna pH-vrednost znaša 7,4. Če je nižja od 7, je voda prekisla in lahko poškoduje vitalne dele črpalke, filtra in tudi bazena. Če njen pH znaša več kot 7,6, je preveč bazična, kar pospešuje izločanje vodnega kamna na površino bazena, v zraku pa zaznamo značilen vonj klora.

Preverjati je treba še trdoto. Ta določa koncentracijo v vodi raztopljenih mineralov. Idealne vrednosti se morajo gibati med 100 in 400 ppm (enota za število delcev na milijon). Tretji pomemben dejavnik je količina klora, ki je nujen za razkuževanje vode. Vrednosti tega elementa se morajo gibati med 0,9 in 1,20 ppm.

Redno je treba preverjati kislost in trdoto vode ter količino klora.

Vse to se preverja s posebnimi indikatorji v trakovih, ki so na voljo v trgovinah z bazensko opremo in omogočajo določanje komponent ter pravilno odmerjanje potrebnih kemikalij.

Pomembna je tudi čistoča

S površine in dna bazena redno odstranjujte listje, žuželke, travo in drugo nesnago, ki pade vanj. Za zaščito pred umazanijo si omislite ponjavo in ga z njo ponoči pokrijte. Ne pozabite niti na stene, na katerih se lahko namnožijo alge. S posebno krtačo redno odstranjujte tudi te in poskrbite za prijetno kopanje vse poletje.

Primerno vzdrževan zagotavlja užitke vse poletje. FOTO: Photobac/getty Images

Kakovostna ponjava pripomore k ohranjanju čistoče. FOTO: Senatorek/getty Images

Ne smemo ga preveč napolniti. FOTO: Karen Hogan/getty Images