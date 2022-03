Novost je zvočni sprehod

Od leta 2011 in vse do danes je natančna in stroga komisija TZS ocenjevala več kot 400 usmerjenih sprehajalnih poti v Sloveniji. Ključni kriteriji so bili vtis in privlačnost, urejenost, vodenje in ponudba, dostopnost in varnost ter sporočilnost in predstavitev.

Med prejemniki za najboljše tematske poti v zadnjih 10 letih so: Učna pot Škocjan (Škocjanske jame), Pot kulturne dediščine Žirovnica, Svečina vinotour – pot med vinogradi, Solčavska panoramska cesta, Krožna učna pot Strunjan, Živi muzej Krasa v Sežani, Kneippova bosonoga pot pri Termah Snovik, Učna pot škrata Bisera na Vinski Gori, Pot po Logarski dolini in Učna pot Drvošec ob Cerkniškem jezeru, ki je nastala leta 2020 v Notranjskem regijskem parku.

Zemljanka Gaja jih poduči, zakaj je ta košček sveta tako poseben.

»Dandanes ni dovolj le idilična pot v osrčju narave, ampak je treba ponuditi več,« pravijo v nagrajenem Notranjskem regijskem parku (NRP). »In prav to je kot prednost naše poti Drvošec prepoznala komisija. Že v prvem letu smo poskrbeli za razvoj različnih doživetij na poti, k njihovi izvedbi pa vključili vrsto lokalnih ponudnikov. Pot Drvošec je v osnovi naravovarstveni projekt, ki je obiskovalce Cerkniškega jezera usmerila stran od zasebnih zemljišč, na urejeno, označeno in atraktivno zasnovano tematsko pot.«

Pot Drvošec je leta 2020 postala naj tematska pot pri nas.

Leta 2021 so s sodelovanjem ekipe Kulturnega doma Cerknica že ponudili novost: zvočni sprehod na poti Drvošec, kjer si obiskovalci na ušesa poveznejo slušalke in se podajo na sublimno doživetje ter prisluhnejo Zemljanki Gaji, ki jih pouči, zakaj je ta košček sveta tako poseben in je treba narediti vse, da ga ohranimo v čim boljši kondiciji tudi za prihodnje generacije. V letošnjem poletju bodo ponudbo obogatili z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, ki bo pripravilo pravljične večere in lutkovne predstave, z lokalnimi glasbeniki pa bodo organizirali manjše akustične koncerte za omejeno število obiskovalcev.

Pot Drvošec je v osnovi naravovarstveni projekt.

V sezono 2022 so sicer vstopili z okrepljeno kadrovsko in programsko zasedbo za izvajanje teh programov. »S programom Tematski vikendi vsako leto na poti Drvošec in širše na območju parka izvajamo od dve- do štiriurna doživetja. V izvedbo smo vključili verigo lokalnih ponudnikov, ki sodelujejo tako, da zagotovijo prevoze z lojtrniki, postrežejo malice iz divjih rastlin ali lokalnih sestavin v naravi in poskrbijo za vodenje teh skupin. Park pa jim zagotavlja izobraževanje ter pomaga pri povezovanju in razvoju.

Trase so dobro označene. Fotografije: Primož Hieng

Najbolj obiskane aktivnosti so Pravljica o cerkniškem Romeu in Juliji, ki ji prisluhnete med plovbo s kanujem po Cerkniškem jezeru, Etno-botanični sprehodi in odkrivanje rabe divjih rastlin, opazovanje ptic Cerkniškega jezera, osvajanje znanja in veščin za preživetje v naravi ter različne oblike lova na zaklad,« še sporočajo iz Notranjskega regijskega parka.