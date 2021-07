Novo življenje stare vile

Bad Gastain, staro avstrijsko smučarsko središče, obkrožajo čudoviti razgledi na hribe, obiskovalci pa poleg smučanja in drugih športnih aktivnosti, tu uživajo v termah in lepi naravi. Ob vznožju starega mestnega jedra Bad Gasteina je stara vila Kraft (nekoč hiša Lindebner) iz 19. stoletja, ki je bila dolga leta zapuščena. Pred dvema letoma jo je kupil mlad nizozemski parin, ki je skupaj s tremi hčerami zapustil Amsterdam. Peter in Jadwiga sta se namreč odločila, da se preselita in začneta na novo v hribih, kjer sta se vedno počutila kot doma. Kupila sta zapuščeno vilo in jo temeljito obnovila. Ves čas sta bdela nad prenovo vile.