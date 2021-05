Novo na trgu: super modri telefon s super zaslonom

Obilje kamer

Makro fotografija, posneta z glavno lečo Fotografije: Staš Ivanc

Južnokorejski Samsung je nedavno predstavil novo generacijo telefonov serije galaxy A in že je v moje mastne roke priletel galaxy A32 s spodnjega dela ajevske ponudbe. Toda če so aji z nizkimi številkami včasih še bili polni kompromisov, je danes precej drugače. Za tristo evrov, kolikor zanj zahtevajo v prosti prodaji, kupci zdaj pričakujejo že zelo veliko.Štirioka glavna kamera je postala standard srednjega razreda. Razlike so le še v ločljivosti in občutljivosti tipala oziroma tipal oziroma v kakovosti fotografij. Je že tako, da telefon za 200 evrov ne bo naredil enako dobrih fotografij kot tisti za tisočaka. Po drugi strani pa se je kakovost fotografije in videa na obeh koncih cenovnega spektra močno dvignila. Sodobni srednjerazredni telefoni delajo tako dobre fotografije kot premijski še pred nekaj leti.Na hrbtni strani galaxy A32 se tako bohotijo štiri kamere: glavna širokokotna s 64 milijoni slikovnih točk, samodejnim ostrenjem in pošteno odprto zaslonko, ultra širokokotna z osmimi milijoni točk ter makro in globinska kamera s po petimi megapiksli. Za selfieje pa skrbi širokokotna kamera z 20 MP v kapljici na vrhu zaslona.Rezultati so nekako pričakovani: slike, narejene z glavno kamero, so v dobrih svetlobnih razmerah zelo dobre, z malo šuma in kar lepimi barvami, le kontrasti bi bili lahko malce bolj izraženi. Tudi ultra širokokotna kamera solidno opravlja svoje delo, pri čemer pa je treba dodati, da nima programske korekcije popačenja slike zaradi ukrivljenosti leče, kar pomeni, da bo slika na robovih že opazno ukrivljena.Globinska kamera pomaga pri portretih, makro pa pri bližnjih posnetkih. Stvari pa se začno slabšati, ko se stemni in ko tudi namenski nočni način ne zmore narediti ostre fotografije. Že na zaslonu se takoj opazi zrnasta in temna slika, kaj šele ko jo povečamo. Selfie kamera je povsem spodobna, a tudi zanjo velja enako kot za glavno. Kar se tiče videa, ga sicer zajema pri polni visoki ločljivosti, a le pri 30 sličicah na sekundo; kdor bo hotel snemati v formatu 4K, bo moral seči po dražjem modelu A52.Galaxy A32 pa ima precej dober zaslon za ta razred: gre za 6,4-palčni amoled zaslon z ločljivostjo 1080 krat 2400 točk in z 90-herčnim osveževanjem slike, kar je v tem razredu še redkost. A Samsung je vedno poskrbel za dobre zaslone tudi v srednjem razredu. Tudi procesor je soliden: gre za mediatek helio G80, ki sicer ni ravno zadnji krik mode, je pa dovolj hiter za tekoče delo in tudi za kakšno igrico ali dve. H gladkemu premikanju seveda pripomore tudi zaslon z 90 Hz. Delovnega pomnilnika je čisto dovolj – 4 GB –, shrambe pa je za 128 GB. Slednjo je mogoče nadgraditi s kartico sd.Telefon bo zlahka zdržal ves dan brkljanja, gledanja videov in igranja igric, kar sploh ni čudno, saj ima kar 5000 mAh baterijo. Pozna tudi osnovno hitro polnjenje, kar pomeni, da se bo v pol ure napolnil na 25 odstotkov, do polnosti pa bo potreboval dve uri in 20 minut. Tudi videti je lepo; zadnja stranica v »super modri« (awesome blue) barvi je videti kot steklena, a na otip je takoj jasno, da gre za plastiko.Glavna kamera ne izstopa pretirano iz ohišja, makro leča pa je v resnici poravnana z ohišjem.Ko potegnemo črto, vidimo, da je galaxy A32 presneto dober telefon za presneto dobro ceno.