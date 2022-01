Novo leto, nov prostor

Če si v novem letu zaželimo malce spremembe, a za to ne bi radi odšteli ogromno denarja, lahko prostore osvežimo z le nekaj preprostimi triki. Najlepše je, da se lahko takšne prenove lotimo povsem sami.

Ena vodilnih ameriških notranjih oblikovalk Gail Davis denimo svetuje, da stenam namenimo svežo plast barve: »Morda so na prvi pogled videti čisto v redu, a ko bomo po njih potegnili s svežo barvo, bomo videli, da smo se motili. Kot na vseh drugih površinah se tudi na stenah nabira prah, večina pa pozabi, da bi ga bilo tudi s teh površin občasno dobro obrisati. Stene tako postajajo sivkaste, a tega ne opazimo, ker se to ne zgodi nenadoma.« Če želimo doseči le, da bo prostor videti svetlejši in bolj urejen, lahko izberemo enako barvo, za nekoliko večjo spremembo pa Davisova svetuje, da izberemo odtenek ali dva svetlejšo, izjemoma temnejšo, saj ta prostor optično pomanjša.

Fotografijam zamenjamo okvirje ali spremenimo njihovo razporeditev. FOTO: Ondrooo/Getty Images

Če nimamo časa ali volje za pleskanje, lahko veliko dosežemo zgolj z menjavo stenskega okrasja. Zamenjamo umetniške slike, četudi jih samo prestavimo z ene stene na drugo, učinek je lahko precejšnji. V okvirjih zamenjamo fotografije ali pa zamenjamo okvirje, njihovo postavitev. Vse to so male spremembe, ki pa se nam bodo po letih opazovanje iste stene zdele velike.

Tudi s premikanjem pohištva lahko dosežemo enak učinek, lahko na novo zložimo knjige na polici. Če so bile do zdaj urejene po velikosti, jih zložimo po barvi platnic, debelini ali abecednem redu avtorjev. Nekatere naj stojijo, druge na polico položimo ter dodamo kakšen okrasni kipec, če je polica dobro osončena, celo lončnico oziroma dekoracijo po želji.

Viseča posoda

V kuhinji naredimo enako s polico z začimbami, v shrambi pa denimo moko, suh fižol, riž, testenine in ostala živila, ki jih kupujemo na zalogo, nasujemo v lične steklene ali plastične posode. Tako bo shramba videti ne le povsem drugače in bolj urejena, imeli bomo tudi veliko boljši pregled nad tem, kaj imamo v njej ter česa bo kmalu zmanjkalo. Kuhinja bo bolj urejena in pregledna, če pripomočke, kot so denimo kuhalnice, zajemalke, lopatke in podobno, obesimo na steno.

Kopalnico z najmanj truda osvežimo tako, da zamenjamo preprogo.

Če so pripomočki kovinski, nanjo nalepimo magnetni trak, na katerega se bodo prijele, sicer na steno pritrdimo ustrezno dolgo deščico, vanjo navrtamo kaveljčke in reči obesimo nanje, lahko pa v trgovinah s pohištvom in dodatki za dom kupimo posebno obešalo za v kuhinjo. Ker je eden letošnjih trendov v notranjem oblikovanju rustikalen, bo v kuhinji odlično videti posoda, ki visi izpod elementov ali s stene, še posebno če je litoželezna, bronasta ali bakrena. Na kaveljčke, ki jih pritrdimo pod elemente ali na steno, lahko obesimo tudi skodelice.

Če nimamo časa ali volje za pleskanje, lahko veliko dosežemo zgolj z menjavo stenskega okrasja.

Kopalnico z najmanj truda osvežimo tako, da zamenjamo preprogo, tisti bolj spretni jo lahko povsem enostavno izdelajo iz starih brisač. Razrežemo jih na trakove, te spletemo v kite, jih zvijemo v krog in zašijemo. Ali pa plutovinaste zamaške po dolgem prerežemo na pol, polovice pa s plosko stranjo navzdol drugo ob drugo prilepimo na podlago. Ker ploščic ni tako enostavno zamenjati, kot je prebarvati steno, v trgovini s pripomočki za ustvarjanje kupimo barvo za keramiko ter posamezne ploščice poslikamo. Poslikamo naključne ali denimo vrsto po celotni dolžini ali višini stene.