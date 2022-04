Novo: ë-berlingo, funkcionalen kot običajni, le manjši doseg ima

Citroën je predstavil električno izvedenko svojega pionirja med vozili za prosti čas, ki bo zadovoljila pričakovanja sodobnih kupcev. Novi ë-berlingo je zaradi priročnosti in vsestranske uporabnosti idealni partner za ljubitelje aktivnega življenjskega sloga, ki bodo lahko uživali v udobju njegovega električnega motorja.

Električna različica berlinga naj bi omogočala do 280 km dosega (po standardu WLTP), pri čemer ponuja vse priročne funkcije, po katerih slovi berlingo, in to brez kakršnih koli minusov v primerjavi z različico z motorjem na notranje zgorevanje.

Ë-berlingo je na voljo v dveh dolžinah in lahko prepelje do sedem potnikov. Ohranja enako prostorno notranjost, tri posamične zadnje sedeže, večfunkcijsko streho modutop in dvižno zadnje steklo. Lahko se pohvali tudi s prikazom podatkov v višini oči in 10-palčnim digitalnim zaslonom visoke ločljivosti, ki vozniku prikazujeta vse potrebne informacije.

Elektromotor s 100 kW moči (136 KM) in 260 Nm navora doseže maksimalno hitrost 135 km/h ne glede na izbrani način vožnje; na voljo so trije: normal, eco in power. Baterija s kapaciteto 50 kWh pozna tri hitrosti polnjenja, na super hitri 100 kW polnilnici pa se do 80 odstotkov napolni v pol ure.