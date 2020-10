Novi trendi pri sklepanju zakonske zveze

Kako se poročiti, je bilo od nekdaj pomembno, vendar so se pravila v zadnjem desetletju, sploh pa v zadnjem času, zelo spremenila. Mladi so drugačni, s tem pa tudi poroke, videli bomo, kaj prinaša (post)koronsko obdobje. Preprosta poroka Pari se odločajo za manj razkošne poroke, z manjšim številom gostov, nasploh je celoten proračun za poroko nižji, kot je bil. Drugačna darila Časi, ko ste mladoporočencema lahko kupili pralni stroj ali kuhinjski mešalnik, so za večino parov mimo, sploh če že živijo v skupnem gospodinjstvu. Danes ni nič posebnega, če se ju vpraša, kaj si želita, ali pa se podari denar. Vrača se sedežni red Če je bilo do koronavirusa zabavneje sedeti za mizo z ljudmi, ki jih ne poznate, se spet vrača v modo sedežni red. Ljudje hočejo vedeti, s kom bodo sedeli, in običajno si želijo takšen dogodek preživeti za mizo skupaj z družino. Pobeg Vse več parov se bo po mnenju poročnih strokovnjakov odločalo za beg oziroma za skrivno poroko, ker se jim ne ljubi ukvarjati z vsemi pravili in težavami, ki jih s seboj prinaša koronavirus. Tudi veliko več parov se bo poročilo v ožjem krogu. Prenos v živo Pari, ki so se prilagodili dejstvu, da vseh povabljenih ne bo na njihovo poroko, bodisi zaradi covida-19 bodisi zaradi starosti ali drugih ovir, se odločajo za možnost prenosa poroke v živo prek interneta. Tako lahko svoj veseli dan še vedno preživijo z najdražjimi. Rumeno, rumeno V zlatarnah pravijo, da rumeno zlato ponovno pridobiva veljavo in izpodriva platino, belo in roza zlato. Dekliščine in fantovščine na zasebnih lokacijah Parom je vse manj do tega, da dekliščino in fantovščino preživljajo na hrupnih javnih mestih, ampak se odločajo za zasebne lokacije, kot je najem vile med koncem tedna, kjer priredijo zabavo. Pisano je moderno Poročne obleke postajajo vedno bolj pisane, nihče se več ne ukvarja s tem, ali je bela obvezna. Moški namesto črnega smokinga raje oblečejo temno zelenega ali vinsko rdečega, poleti pa svetlo modrega.