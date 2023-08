Novi pickup pri nas: cena se začne pri 36 tisočakih in sega do 42 tisoč evrov

Južnokorejska znamka Ssangyong je na naše ceste pripeljala novi veliki poltovornjak musso grand. Zaznamuje ga izrazita motorna maska z žarometi in pokončnimi meglenkami. Model z dvojno kabino je dolg kar 540 cm, v kesonu lahko pelje marsikaj. Motor je dizelski štirivaljnik s prostornino 2,2 litra, ima največjo moč 149 kW in navor 400 Nm. Seveda ima tudi štirikolesni pogon, voznik sam izbere, kdaj ga bo vključil glede na spremenjene razmere na cesti ali brezpotju. Cena se začne pri 36 tisočakih in sega do 42 tisoč evrov.

Modelna ponudba tega korejskega specialista za terenska vozila pri nas trenutno vsebuje še srednje velikega terenca korando in Ssangyongov najprestižnejši model rexton. Septembra se jim bosta pridružila še električna terenca e-korando in torres. Naj omenimo, da je podjetje Ssangyong Motor Company po 35 letih spremenilo ime v KG Mobility, kar je posledica dejstva, da je pred koncem lanskega leta od indijske družbe Mahindra & Mahindra prešlo v last korejske skupine KG.