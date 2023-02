Novi norveški rekord: petina avtomobilov že električnih

Na Norveškem je bilo lani 79,3 odstotka prodanih novih avtomobilov električnih, kar je 14,8 odstotne točke več kot predlani in največ doslej. Skupni delež električnih avtomobilov na norveških cestah je že pred koncem leta 2022 dosegel petino; podvojil se je v manj kot treh letih. Kot je sporočilo Norveško združenje za električna vozila, je bilo v državi lani prodanih 138.265 novih električnih avtomobilov. Največji delež med njimi, 12,2-odstotnega, je imel ameriški proizvajalec Tesla. V EU je v prvih devetih mesecih lanskega leta delež električnih vozil med vsemi prodanimi novimi avtomobili dosegel 8,6 odstotka.

Intenziven december

Decembra so Norvežani električne avtomobile kupovali še posebno intenzivno, saj je novo leto prineslo spremembo davčne zakonodaje. Oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri nakupu električnega avtomobila zdaj velja le še za prvih 500.000 norveških kron (50.500 dolarjev oziroma 46.700 evrov) vrednosti vozila. Še naprej pa bodo lastniki električnih avtomobilov upravičeni do nižjih cestnin in parkirnin ter uporabe prometnih pasov za vozila javnega prevoza na nekaterih območjih.

Norveška, ki je paradoksalno tudi največja proizvajalka nafte in plina v zahodni Evropi, si je zadala cilj, da bi bili najpozneje leta 2025 vsi novi prodani avtomobili električni ali na vodik. Po ocenah se bo delež elektrikov v dveh letih povečal na 30 odstotkov.