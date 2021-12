Novi lev v mestu

Srednji avtomobilski razred bo kmalu bogatejši za novega tekmeca, Peugeotov novi model 308, ki smo si ga že imeli priložnost ogledati v živo. Na prve izkušnje s ceste bomo morali še malo počakati – verjetno do marca, ko je predviden začetek prodaje kombilimuzine 308, mesec ali dva pozneje pa bo na prodaj še karavanska izvedenka 308 SW. Koliko bomo za novinca odšteli na našem trgu, prav tako še ni znano.

Sveže oblikovanje

Oblikovanje zunanjosti je v duhu svežih hišnih smernic in naredi avtomobil opazen in samozavesten. Krasi ga najnovejši logotip znamke, mimogrede, veliko značko z levom izdeluje slovensko podjetje. V primerjavi s predhodnikom je novi 308 v dolžino zrasel za 11 centimetrov in meri 4,36 metra. Prav tako je daljša medosna razdalja, zdaj znaša 2,67 metra in prinaša več prostora potnikom v drugi vrsti.

Zasnovali so ga na nadgrajeni večenergijski konstrukcijski osnovi EMP2, ki je primerna za celotno paleto elektrificiranih izvedenk, tudi tisto na povsem električni pogon. Že takoj bosta na voljo dva priključna hibrida, povsem električnega pa lahko pričakujemo leta 2023.

Različni motorji

Priključnohibridni izvedbi z osemstopenjsko avtomatiko bosta dve, z močjo 132 ali 165 kW. Po obljubah tovarne se bo na elektriko dalo prevoziti skoraj 60 kilometrov. Že ob začetku prodaje ga bo mogoče naročiti tudi z najbolj klasičnim pogonom.

Na voljo bodo najrazličnejši pogoni.

V bencinski ponudbi bo 1,2-litrski trivaljnik, bodisi z močjo 81 kilovatov in šeststopenjskim ročnim menjalnikom bodisi s 96 kW in šeststopenjskim ročnim ali osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. Dizelski motor bo 1,5-litrski štirivaljnik (moč 96 kW), tudi ta z ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Zanimiva armatura

Voznikov prostor je pripravljen okoli že znanega i-cockpita, za katerega pravijo, da je napredoval po ergonomiji in kakovosti izvedbe, kot tudi zaradi novega sistema za informacije in razvedrilo. Armaturna plošča je obrnjena k vozniku, zračniki so postavljeni tik pred glavami potnikov, torej v optimalno udobnem položaju za voznika in sopotnike.

Še naprej kombilimuzina in karavan.

Pri tej razporeditvi je serijski 10-palčni sredinski zaslon na dotik, ki je nameščen nekoliko nižje kot digitalna instrumentna plošča, bližje voznikovi roki. Prednja sedeža sta pridobila oznako AGR (Aktion für Gesunder Rücken, pobuda za zdravje hrbta), s katero so nadgradili tako ergonomsko obliko kot množico nastavitev.

Asistenca in prostor

Peugeotu 308 so namenili sodobne asistenčne sisteme, nekateri med njimi se pri znamki uporabljajo prvič in se spogledujejo s polsamodejno vožnjo. To je prvi peugeot, ki bo imel za doplačilo matrične žaromete namesto serijskih »običajnih« luči s svetečimi diodami.

Karavanska različica 308 SW pritegne tudi z uporabnim prtljažnim prostorom. FOTO: Peugeot

Kot smo povedali že v uvodu, bo 308 tudi v posodobljeni izvedbi poleg kombilimuzine lahko še karavan. Medtem ko ima kombilimuzina od 412 do 1323 litrov prtljažnega prostora (ko podremo naslone zadnjih sedežev), se karavanski 308 SW lahko pohvali s 608 do 1634 litri (v izvedbi priključnega hibrida nekaj manj). Karavan je opazno daljši, meri 464 centimetrov.