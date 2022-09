Novi iphoni že pri nas

Potem ko so pri Applu prejšnji teden v domačem konferenčnem centru v kalifornijskem Cupertinu bombastično pokazali novo generacijo iphonov, smo si jih lahko pobliže ogledali tudi na predstavitvi v trgovini iStyle v ljubljanski Kristalni palači.

Novi telefoni iphone 14, iphone 14 pro in iphone 14 pro max ter pametni uri watch 8 in watch SE so od minulega konca tedna že na prodaj pri pooblaščenih trgovcih (in operaterjih) v naših logih, na začetek prodaje iphona 14 plus, ki je zamenjal iphone mini, pa bo treba počakati do 7. oktobra. Malo prej, 23. septembra, si bo mogoče omisliti še robustno izvedenko Applove ure watch ultra in brezžične slušalke airpods pro druge generacije.

Novi telefoni so bili deležni nekaterih kozmetičnih popravkov in nadgradenj strojne opreme, pri čemer je treba povedati, da iphone 14 in iphone 14 plus poganja lanski mobilni procesor A15 bionic, pro modela pa novi A16 bionic. Slednji naj bi bil še učinkovitejši in zmogljivejši, čeprav tudi lanski procesor ni od muh.

48 MP ima glavna kamera modelov iphone 14 pro in 14 pro max.

Nekaj sprememb je tudi pri kamerah, najočitnejša pri iphonu 14 pro in iphonu 14 pro max, ki se lahko pohvalita s povsem novo glavno širokokotno kamero z 48 milijoni slikovnih točk. Zelo dobrodošla novost je tudi nova selfie kamera, ki ima pri vseh iphonih 14 samodejno ostrenje, kar bo odpravilo iskanje tiste prave razdalje pri zajemanju avtoportreta.

Vsi novi iphoni, ki so že pri nas, so opremljeni z najnovejšo različico Applovega mobilnega operacijskega sistema iOS 16, ki je na voljo tudi za starejše modele iphonov od osmice naprej.