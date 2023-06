Novi Honor je bil z nami en teden. Kako se je obnesel?

To je telefon z značajem, kar nakazuje že na prvi pogled. Njegova zunanjost je nedvomno edinstvena, zlasti na hrbtni strani, kjer padejo v oči v krogu zajete tri leče. Poseben dizajn tako že takoj nakazuje, da je to telefon, ki bo svoje lastnike razvajal s čudovitimi fotografijami in videoposnetki. Magic (op. a. prevod iz angleščine je čarobno) ni torej naključno ime serije, ki se je na trgu zasidrala kot sinonim za vrhunsko tehnologijo s podpisom Honor.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Honor