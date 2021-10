Novi Baby-Benz (FOTO)

Vsi motorji so štirivaljni, vsi le s samodejnim menjalnikom.

Športno in luksuzno

Sodobna tehnologija

10,64

metra meri rajdni krog novega C.

Akcijske cene

Razred C je eden izmed najpomembnejših avtomobilov Mercedes-Benza; dejansko je njihov najbolje prodajani model, saj so v slabih štirih desetletjih prodali že 10,5 milijona primerkov. In veliko pričakujejo tudi od najnovejše, šeste generacije Baby-Benza, ki je bil razglašen za poslovni avto leta 2021.Čeprav v zadnjem času klasične oblike avtomobilov čedalje bolj izpodrivajo športni terenci in križanci, se pravi takšni, v katerih se višje sedi in so malce bolj oddaljeni od tal, klasične limuzine in karavani še vedno dobro prodajajo na Kitajskem in v ZDA ter v Nemčiji in Britaniji.Zunanjost novega C je dinamična in napredna ter luksuzna in hkrati športna. Na slovenski predstavitvi so izpostavili tudi dejstvo, da je to prvi mercedes, ki nima zvezde na pokrovu motorja – tukaj je že bolj na maski. Notranjost je videti precej vesoljska in ponuja vzdušje, ki ga je imel doslej le eminentni razred S. V kabini ne manjka izbranih materialov, usnja, furnirja in aluminija, poleg tega pa »mali S« vsebuje vse sodobne tehnologije. Infozabavni sistem MBUX ima menije v slovenščini, le govoriti še ne zna slovensko. Veliki 11,9-palčni zaslon na sredinski konzoli je skoraj identičen tistemu iz razreda S, le da je bolj obrnjen proti vozniku.Je malce večji od prejšnje generacije, in čeprav gre za kar velik avto, ima zelo kompakten rajdni krog: 10,64 metra. To mu uspe na račun krmiljenja zadnjih koles, ki se lahko obrnejo za 2,5 stopinje. Kompletna motorna paleta je elektrificirana – gre za blage hibride, pri katerih bencinskemu (od 170 do 258 KM) ali dizelskemu motorju (od 200 do 264 KM) pomaga elektromotor v obliki zaganjalnika/generatorja, ki poskrbi za 15 kW dodatne moči in 20 Nm več navora. Novi razred C je serijsko opremljen z led žarometi High Performance, digital light luči pa so na voljo za doplačilo.Proti koncu leta se pripelje še priključni hibrid z večjo baterijo (25,4 kWh), ki bo omogočala do sto prevoženih kilometrov samo na elektriko, pri čemer bo mogoče na elektriko peljati vse do 140 km/h. Povsem električni mercedes S razreda C naj bi prišel enkrat kmalu. Vsi motorji so štirivaljniki in imajo serijsko samodejni menjalnik, novi C pa bo na voljo s paketoma opreme avantgarde in AMG line. V kratkem se bo začela pri nas prodajati še all-terrain različica, ki je štiri centimetre dlje od tal in širša, imela pa bo serijski štirikolesni pogon 4matic.Za osnovni bencinski model C180 je treba odšteti od 45.900 evrov naprej, za dizelski C200 d pa od 48.900 evrov. Pri slovenskem zastopniku upajo, da bodo še letos prodali 50 avtomobilov – pol je že prodanih. Na začetku prodaje sta C180 in C220 d na voljo po znižani ceni 38.990 in 43.990 evrov, karavanski različici pa po 40.990 in 44.990 evrov.