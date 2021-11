Novembra je na vrtu še nekaj dela

Bliža se zima in vrt se počasi pripravlja na počitek. A čeprav so noči že mrzle, dnevi pa vse krajši in hladnejši, je na vrtu še nekaj opravil, ki čakajo na predzadnji mesec leta. Ne pozabite nanje, da boste prihodnje leto lahko uživali v lepem cvetju ter bogatem pridelku. Katera so torej novembrska opravila?

Posadite čebulnice

Jesenski meseci so pravi čas za sajenje čebulnic, ki spomladi očarajo s pisanimi barvami in svežim vonjem. Dosadite ali na novo posadite tulipane, narcise, hijacinte in druge spomladanske lepotice. Najbolje jih je saditi tedaj, ko se temperatura zemlje spusti pod 10 stopinj Celzija in še ne zmrzuje. Hladna tla preprečujejo, da bi rastlina pognala pred zimo in bi njeni poganjki nato pomrznili, hkrati pa omogoča dobro ukoreninjenje do pomladi in posajene cvetlice lahko ob toplem vremenu zacvetijo.

Za vse pripravite sadilne jamice, globoke od 15 do 20 centimetrov oziroma dvakratne globine njihove velikosti. Zemlja ne sme biti ilovnata in pretežka, temveč rahla in bogata s humusom. Če je pretežka, ji dodajte malo peska ali pepela. Pazite, da boste čebulice dobro zakopali v substrat in okoli njih ne bo ostajal zrak, sicer se bo v tem prostorčku nabirala voda in posevki bodo začeli gniti.

Tudi za česen je še čas

Pred prvo zmrzaljo je še čas za sajenje česna. Pri tem je treba vedeti, da organskih gnojil, denimo hlevskega gnoja, ne mara, zato tal pred sajenjem ne gnojite z njimi. Prav tako ne mara zadrževanja vode v tleh, kar pomeni, da je zanj idealna dobro odcedna zemlja. Česen, posajen jeseni, pred prvo zmrzaljo, je ostrega okusa, naslednje leto ga boste obirali med prvimi posevki. Pri sajenju od glavice ločite stroke in jih posadite v približno dva, tri centimetre globoke sadilne jamice, med njimi naj bo vsaj deset centimetrov.

Pred prvo zmrzaljo lahko posadite spomladanske čebulnice. FOTO: Onepony/Getty Images

Najboljši predhodni posevki pri česnu so kumare, rdeča pesa, paradižnik, korenček in jagode, odsvetuje pa se sajenje česna na gredice, kjer so prej rasli fižol, grah, kapusnice in čebulnice. Podobna pravila veljajo za jesensko sajenje čebulčka.

Zaščitimo občutljive

Če še niste obrezali trajnih grmovnic, denimo vrtnic, je skrajni čas za to opravilo. Prav tako je ta čas še primeren za sajenje novih grmičkov in drevja. Okrasnega in sadnega.

Ker se na vrtu kopiči odpadlo listje, ga odstranjujte s potk in trate. Večino ga lahko odvržete na kompost, a ni vse primerno za kompostiranje. Tako denimo tja ne spada preveč orehovega listja, saj je v njem prisotna snov juglon, ki slabo vpliva na rast nekaterih rastlin, dobrodošlo ni niti preveč hrastovega ali kostanjevega listja. Za vse velja, da mora biti listje zdravo, brez glivičnih ali drugih okužb, saj bi se te sicer med gnojenjem s kompostom prenesle na posevke.

Na kompost ne spada preveč orehovega, hrastovega ali kostanjevega listja.

Pred zmrzaljo zaščitite občutljive rastline. Ne čakajte na zadnji trenutek, zlasti če je vaš vrt z njimi bogat. Škoda, če vam ne bi uspelo zaščititi vseh, bi bila lahko prevelika.

Trajnice z mehkimi stebli, kot so denimo geranije, porežite, iz zemlje odstranite čebulice gladiol, dalij, kan in podobnih okrasnih rastlin. Do naslednje pomladi, ko bo znova čas za sajenje, jih shranite v temnem in suhem prostoru.

Poskrbite za orodje

Potem ko se bodo dela na vrtu končala, poskrbite za orodje, s katerim ste negovali trate in gredice. Dobro ga očistite, kovinske dele premažite z oljem. Operite vedra, spraznite lončke, v katerih ni več rastlin, in jih temeljito pomijte, podobno korita, v katerih ste imeli posajene enoletne okrasne rastline na oknih ali balkonih.

Še pred zimo poskrbite za krmilnice, v katerih se bodo v mrzlih dneh gostile ptice. Krmilnice naj bodo čiste, počasi začnite vanje nasipati primerno hrano. Ptice, ki jih bodo pozimi obiskovale, bodo spomladi z vrta pridno pobirale različne škodljivce.