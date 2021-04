Nove nalepke, več prihranka

Stare in nove se ne da primerjati. FOTO: ZPS

Za manjšo porabo

Tovrstna nalepka je potrošnikom že več kot 25 let v pomoč pri izbiri energetsko učinkovitih izdelkov.

S pralnim strojem energijskega razreda B in z zmogljivostjo 9 kg boste s sedmimi pranji na teden na letni ravni za električno energijo plačali približno 33 evrov in pri tem proizvedli za skoraj 65 kilogramov izpustov CO2, kar je primerljivo s 524 prevoženimi kilometri.

Preprosta in razumljiva

285 evrov na leto lahko gospodinjstva prihranijo za stroške eneregije.

Če ste v zadnjih treh mesecih kupili nov pomivalni stroj, ste v embalaži odkrili dve energijski nalepki – staro in novo. Podatki na prvi in drugi se precej razlikujejo in marsikdo je presenečeno ugotovil, da je na stari nalepki označen energijski razred A+++, na novi pa B, C ali celo D.Brez skrbi, to ne pomeni, da je aparat po novem manj učinkovit, odstopanje je posledica novega načina označevanja energijskih razredov, ki ga je EU v vseh državah članicah začela uvajati lani septembra: razredov, označenih s plusi, ni več, vračamo se k poenostavljeni lestvici od A do G.S 1. marcem morajo biti na vseh prodajnih mestih z novimi energijskimi nalepkami opremljeni pomivalni stroji, pralni stroji, pralno-sušilni stroji, hladilniki in zamrzovalniki ter računalniški in televizijski zasloni. V prehodnem obdobju, ki se je začelo novembra lani in bo trajalo do konca tega meseca, v embalaži izdelkov iz naštetih skupin najdemo obe energijski nalepki.Kot ugotavljajo na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS), neposredna primerjava podatkov s stare in nove energijske nalepke ni mogoča. Prenovo označevanja namreč spremljajo tudi spremembe metodologije za merjenje porabe energije in s tem za določanje energijskih razredov.Energijska nalepka je pomembno orodje, ki je potrošnikom že več kot 25 let v pomoč pri izbiri energijsko učinkovitih izdelkov, kot so hladilniki, televizorji, pomivalni stroji. Ves ta čas spodbuja razvoj inovativnih in energijsko še bolj učinkovitih izdelkov, kar potrošnikom omogoča, da zmanjšajo porabo energije v svojih gospodinjstvih in s tem stroške zanjo.EU se je v boju proti podnebnim spremembam zavezala, da bo v državah članicah povečala energijsko učinkovitost in zmanjšala porabo energije, k čemur naj bi med drugim pomembno pripomogla tudi do okolja prijaznejše oblikovanje izdelkov in nova energijska nalepka. »Iz tega naslova si EU obeta zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, boljšo kakovost zraka, manjšo odvisnost od fosilnih goriv ter znatne prihranke za gospodinjstva (do 285 evrov na leto pri stroških za energijo) in podjetja (66 milijard evrov dodatnih prihodkov),« je zapisalaz ZPS.Energijska nalepka se torej vrača k stari, poenostavljeni podobi. S spremembo energijskih razredov se spreminja tudi vsebina nalepke, saj se je spremenilo navajanje nekaterih drugih podatkov o izdelkih. Tako ima lahko pomivalni stroj iz do zdaj najvišjega energijskega razreda A+++ po novem označen energijski razred C.Trgovci morajo staro na izdelkih iz omenjene prve skupine aparatov zamenjati z novo v 14 delovnih dneh, to je najpozneje do 18. marca. Septembra 2021 bodo z novo energijsko nalepko opremljena še svetila. Prenovljena nalepka je bolj preprosta in razumljiva, saj ukinja podrazrede (označene z znakom oziroma znaki +). Od stare se ne razlikuje le po novi lestvici, novost je tudi koda QR v zgornjem desnem kotu, ki potrošniku omogoča, da dobi dodatne informacije o izdelku, ki jih na nalepki ni, in sicer tako, da jo »prebere« s pametnim telefonom.To seveda ne pomeni, da potrošnik pred nakupom ne more preveriti, koliko električne energije bo porabil izbrani izdelek. Pomaga si lahko s spletnim orodjem BELT, ki so ga razvili na ZPS v sklopu evropskega projekta BELT (Boost Energy Label Take Up), poudarjajo na ZPS in pojasnjujejo, da orodje preprosto »prevede« označeni energijski razred v konkretne in preprosto razumljive številke o porabi električne energije, strošku električne energije, izpustih CO2, številu dreves, potrebnih za absorpcijo te količine CO2, ekvivalentu kilometrov vožnje z avtomobilom.