Nove generacije sadjarsko-vinogradniških traktorjev (FOTO)

V Červinjanu blizu Gorice je pred kratkim potekal Enovitis in Campo. To je specializirana prireditev, kjer v praktičnem delu v vinogradu prikazujejo vinogradniške priključke (stroje). Ti za vleko ali pogon potrebujejo ozkokolotečne sadjarsko-vinogradniške traktorje. Enovitis in Campo je bil letos prvič v Furlaniji - Julijski krajini.

Nagrado innovation challenge je dobil zglobni traktor BCS eagle 85 dualsteerer. Ima 75 KM in kabino 4. kategorije, ki varuje pred nevarnimi snovmi.

Predstavilo se je več kot 150 razstavljavcev, prireditev pa si je ogledalo 7000 obiskovalcev. Strokovna komisija je podelila tudi osem nagrad innovation challenge za tehnološke inovacije in nove tehnologije, ki prispevajo k napredku vinogradniškega sektorja. Nekaj novih modelov sadjarsko-vinogradniških traktorjev na kratko opisujemo ob fotografijah.

New holland T4.120 F ima 88 kW (118 KM) moči, kar ga uvršča med najmočnejše ozkokolotečne traktorje. Posebnost so bile tudi VF-pnevmatike trelleborg pneutrac, ki omogočajo večjo nosilnost in manjše tlačenje tal.

Kubota je na Enovitisu predstavila novo serijo traktorjev M5001 N (narrow) in nove pršilnike XTA. Kubota M5091 N power crawler je polgosenična izvedba.