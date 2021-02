Nova tehnologija, ki navdušuje: dom iz tiskalnika

Iz betona

3D-tehnologija je sprožila revolucijo tudi v gradbeništvu. FOTO: Cybrain/Getty Images

250 tisoč evrov stane newyorška hiša.

Tehnologija 3D je sprožila pravo revolucijo, po svetu stoji tudi že kar nekaj hiš iz tiskalnika. Družina v francoskem Nantesu se je pred tremi leti kot prva preselila v dom, izdelan po neverjetni tehnologiji, lansko poletje pa je Dubaj dobil prvo takšno poslovno stavbo. V Mehiki nastaja prva soseska iz 3D-tiskalnika, v Nemčiji pa prvi stanovanjski blok.V prvi dom, ki ga je izdelal 3D-tiskalnik, pa se bo zdaj lahko vselila tudi ameriška družina. Nepremičnina stoji na newyorškem Long Islandu in je nedavno prejela uporabno dovoljenje. Na prodaj je za četrt milijona evrov, glede na cene nepremičnin v okolici pa je zaradi izdelave za kar 50 odstotkov cenejša, zagotavlja podjetje SQ4D, ki je popolnoma usmerjeno v trajnostne rešitve v gradbeništvu. Kot so pojasnili, so s 3D-tehnologijo izdelali temelj, zunanje zidove in notranje stene, vse napeljave in še in še: hišo so tako rekoč zgradili le trije, pri tem pa uporabili veliko manj energije in časa, a veliko kakovostnejši material.Hiša je izdelana iz betona, proizvajalec pa ponuja kar 50-letno garancijo. Pri podjetju so prepričani, da bodo sčasoma cene takšnih domovanj še prijaznejše, pričakujejo, da bodo stroške izdelave zmanjšali še za 30 odstotkov, zgradbe pa bodo še varnejše.In po želji tudi prostornejše, čeprav tale newyorška več kakor zadostuje za povprečno veliko družino: ponuja namreč 130 kvadratnih metrov bivalnega prostora, na katerih se razprostirajo tri spalnice, velika dnevna soba s kuhinjo in jedilnico ter dve kopalnici, in še 70 kvadratnih metrov garažnega prostora s shrambo.