Nova pridobitev: po arboretumu tudi z električnim vlakom (FOTO)

Naš največji naravni park oziroma arboretum v Volčjem Potoku je za letos za svoje obiskovalce pripravil vrsto novosti. Ena glavnih je razgledni stolp ob ruševinah srednjeveškega gradu na vrhu grajskega griča sredi parka. Mnoge bo razveselila tudi vožnja z ekološkim električnim vlakom, od maja pa bo mogoče občudovati skulpture zelenih konjev.

3 evre bo treba odšteti za krožno vožnjo.

Kot je povedal direktor arboretuma Aleš Ocepek, so preteklo leto zaznamovale predvsem naložbe v infrastrukturo, opremo in urejanje parka. Najprej so očistili jezera. Na jezeru Otočec so odstranili ogromno mulja (več kot meter debel sloj), na novo pa vanj posadili kar 24 različnih in zelo pisanih sort lokvanjev, podobno pa so očistili tudi Jezero rdečega javorja. Pri zadnjem so uredili tudi dostop za otroke, da bodo tam varno čofotali.

Za tri evre se lahko obiskovalci po novem na štiri kilometre dolgi krožni poti po parku peljejo z električnim vlakom, ki je nadomestil prejšnjega dizelskega. Novi ne le da je bolj ekološki, je tudi precej tišji in zmogljivejši.

Aleš Ocepek in Marija Magdalena Kregar ob odpiranju razglednega stolpa FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

V treh vagonih lahko naenkrat sprejme 54 ljudi, pri čemer je v dveh tudi prostor za dva invalidska vozička. Seveda imata tudi avtomatsko rampo za dvig vozičkov z invalidoma. Nissanov vlakec je stal skoraj 360 tisočakov, njegov nakup pa je sofinanciralo ministrstvo za okolje in prostor iz sklada za podnebne spremembe. Brez polnjenja lahko vozi osem ur oziroma do 300 kilometrov (po ravnem), ena vožnja s štirimi postajami pa traja okoli 20 minut. Stari vlakec (predelan traktor), ki je vozil vse od leta 2006, pa ne bo za rezervo, temveč ga bodo prodali.

Včeraj sta direktor arboretuma in arhitektka Marija Magdalena Kregar iz podjetja Ambienti (kot avtorica projekta) odprla 10 metrov visok kovinski razgledni stolp ob ostankih gradu Volčji Potok na vrhu grajskega griča. Jeklena konstrukcija ima štiri nosilne stebre, šest podestov in 47 stopnic. Na njem je lahko naenkrat do 16 ljudi, čeprav bi jih po izračunih statikov lahko bilo še enkrat več. S to najnovejšo turistično atrakcijo, ki obiskovalcem ponuja panoramske poglede na park, bližnje Kamniške Alpe in širšo okolico, pa vodstvo parka računa na še večji obisk tega dela parka. Še sploh, ker bodo na travniku okoli ruševin v prihodnosti prirejali razne kulturne predstave.

50 posebnih dreves

Že lani je arboretum izdal posebno knjižico z naslovom 50 posebnih dreves. Zatem pa so na 50 mestih v neposredni bližini izbranih posebnih dreves (zaradi svoje mogočnosti, starosti, listja, cvetov, zgodovine ali druge posebnosti) postavili stebričke z napisi in posebno ploščico z obrisom lista. Tisti, ki bodo za pet evrov kupili omenjeno knjižico in ob vsakem drevesu s svinčnikom podrgnili po ploščici ter tako dobili odtis lista, pa bodo za nagrado dobili zastonjsko vožnjo z električnim vlakom. Vsaka od tablic je opremljena tudi s kodo QR, ki obiskovalcu omogoči vpogled v še podrobnejše informacije o vsakem od posebnih dreves.

Razgledni stolp na grajskem vrhu v parku FOTO: JANEZ PETKOVŠEK

Matjaž Mastnak je povedal, da se zavedajo, da bodo podnebne spremembe v prihodnosti še večkrat prizadele tudi drevesa, grmovnice in cvetje v parku. Zato ob pomoči države iščejo drevesa, ki bodo nanje odpornejše. Pozno jeseni so lani že posadili »100 dreves za prihodnost«, hkrati pa začeli prilagajati strukturo parka. Tako so v zgornjem angleškem parku uredili namakalni sistem za zalivanje več kot 60 let starega nasada rododendronov, ki mu pri nas ni para, v spodnjem angleškem parku pa so vsako leto bolj prizadete rododendrone nadomestili z 250 sadikami hortenzij. Rozarij so dopolnili z 20 novimi sortami vrtnic, na drevesa in grede pa obesili še 628 novih imenskih tablic. Ob Jezeru bele magnolije so po več letih obnovili grede z jegliči, ki so obujanje časov, ko jih je v parku zasadil prvi vodja Ciril Jeglič.

Druge novosti

Že v aprilu si bodo lahko obiskovalci ob vhodu izposodili 10 električnih koles v okviru projekta Kolesarska veriga na podeželju. Tamkajšnja postaja bo direktno povezana z drugimi šestimi postajališči za izposojo koles Kamkolo znotraj mestnega območja Kamnika. Predvidoma konec maja pa bo škofjeloško podjetje Green Modul pri pristavi postavilo tri skulpture konj. Gre za v celoti ozelenjene konje, velike od 3,5 do pet metrov, pri čemer bo najvišji stal na dveh nogah. Te skoraj tono težke skulpture predstavljajo tako slovensko kot svetovno novost, gre pa za to, da bo vsak od njih prepleten z alternatero, grmičkom, ki ima le liste v zelenih ali rahlo zeleno vijoličastih odtenkih brez cvetov, kot enoletnice iz Južne Afrike pa bodo zelene vse do novembra. Skupina mladih zanesenjakov bo te zelene skulpture tudi patentirala, pripravlja pa že projekt zazelenjenih skulptur petih afriških živali.

Skulpture zelenih konjev ga bodo krasile od konca maja. FOTO: FREISING, d. o. o.

Arboretum pa je končno dobil gradbeno dovoljenje za preureditev paviljona, v katerem bodo lahko predvidoma že letos uredili tako notranje kot zunanje prostore za gostinsko dejavnost. Konec leta bodo objavili razpis za gostinca, ki naj bi obiskovalcem ponujal prigrizke, juhe, solate, sladice in pijače tudi pozimi in ne le poleti, kot je bila doslej edina možnost na sosednjem letnem vrtu (ta je dobil novo betonsko ploščad).

Letošnje prireditve in razstave

Že drugega marca so odprli pomladno razstavo s spomladanskimi cvetlicami v šotoru pred pristavo, v galeriji pod arkadami pristave pa je do 18. maja na ogled razstava priznanega florista Simona Ogrizka. Po parku že cvetijo prve hijacinte, pa nekatere od 350 različnih sort narcis. Po parku jih bo sicer cvetelo kar 200.000. Konec aprila se jim bo pridružilo še tradicionalnih dva milijona tulipanov, ki so osrednja atrakcija tradicionalne spomladanske razstave cvetja. Poletje bodo popestrili trije poletni koncerti (4., 11. in 17. junija) in kinematografske predstave na prostem (od 20. julija do 26. avgusta), vrhunec pa bo evropsko prvenstvo mladih cvetličarjev iz 16 evropskih držav in celo ene ekipe s Kitajske, ki bo potekalo od 22. do 26. avgusta. Od 24. do 30. avgusta bodo lahko obiskovalci občudovali njihove stvaritve.

Marija Magdalena Kregar, Melita Strgar Miš in Aleš Ocepek (od leve proti desni) na vrhu FOTO: JANEZ PETKOVŠEK