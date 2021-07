Nova pametna ura, več funkcij, višja cena

Klasična eleganca

V pelješki idili FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Nove funkcije

Baterijski kompromis

Meri tudi temperaturo kože.

Huawei je junija predstavil novi operacijski sistem harmonyOS za svoje pametne naprave, med katerimi je k nam prva prišla pametna ura watch 3, ki je seveda na voljo tudi v še zmogljivejši različici pro; slednja je tudi predmet tega članka. Če so bile Huaweijeve pametne ure doslej precej omejene na račun svojega oskubljenega operacijskega sistema liteOS, se stvari s harmonyOS spreminjajo. Hjah, spremenila se je tudi cena, ki je zdaj narasla na konkretnih 450 evrov.Watch 3 pro je v primerjavi s prejšnjo generacijo ur watch 2 GT zrasel za dva milimetra, tako da zdaj v širino meri konkretnih 48 mm, brez paščka pa tehta 63 gramov. Ohišje je narejeno iz titana, pašček pri različici classic pa je iz temno rjavega usnja, kar prinaša udobje in prijeten naraven občutek, vprašanje pa je, kdaj se bo zaradi potu usmradil.Poleg tega se sprašujem, zakaj imajo huaweijevci tako radi usnjene paščke, če v isti sapi oglašujejo uro kot vodoodporno in primerno za plavanje. No ja, pašček lahko vselej zamenjamo za silikonsko varianto. Gumba sta še vedno dva, pri čemer je zgornji vrtljiv, kar olajša uporabo.Nov operacijski sistem harmonyOS 2 prinaša nove funkcije in predvsem možnost nalaganja aplikacij drugih razvijalcev, in to direktno iz Huaweijeve trgovine AppGallery. Ponudba je za zdaj še bolj omejena, a sčasoma naj bi se okrepila. Novost je tudi možnost aktivacije elektronske SIM-kartice, s čimer si lahko telefon in ura delita telefonsko številko in naročniški paket pri operaterju. Poleg že standardnih funkcij merjenja srčnega utripa, stresa, spanja, nasičenosti s kisikom in več kot sto oblik telesnih aktivnosti watch 3 pro meri tudi temperaturo kože.Zaslon je nekoliko večji in ponuja odlično, ostro in kontrastno sliko. Ura se zna zdaj tudi sama prek wifija povezati z internetom, ima dvokanalni GPS-sprejemnik, NFC-čip in obvlada brezžično polnjenje. Baterija naj bi bila še nekoliko večja, a tukaj se skriva fintica: v t. i. pametnem načinu ura zdrži do pet dni. To je sicer več od konkurence, a manj, kot smo bili vajeni pri Huaweiu.No, če vklopimo ultravarčni način, ki izklopi nekatere naprednejše funkcije in fensi številčnice, naj bi zdržala do tri tedne brez polnjenja. V bistvu je ultravarčni način podoben delovanju ur s starim operacijskim sistemom liteOS, saj še vedno sprejemamo obvestila s telefona, merimo srčni utrip in spremljamo svoje telesne aktivnosti. In glede na to, da neke posebne ponudbe aplikacij za uro v trgovini AppGallery še ni, večina številčnic pa je tako in tako plačljivih, varčni način niti ni tako hud kompromis.