Nova opel astra: prve bodo v Slovenijo prispele maja (FOTO)

Opel je nekoč s kadettom, zadnjih trideset let pa z astro v nižji srednji razred vsakokrat zapeljal avtomobil, ki je v marsičem obveljal za referenco. Časi se spreminjajo, klasični avtomobilski razredi so dodobra izgubili veljavo, a z novo astro bodo poskušali dokazati, da se po cestah lahko vozi še kaj drugega kot športni terenci. Jasno, da ne samo na bencin in dizel, astra je prvič elektrificirana, prihodnje leto bo tudi povsem električna.

Privlačen dizajn

Oblikovno šesta generacija opla astre privlači poglede in izstopa z ozkimi zadnjimi lučmi, napetimi karoserijskimi potezami in možnostjo dvobarvne kombinacije. V dolžino meri 4373 milimetrov, za odtenek več kot doslej, podobno velja za medosno razdaljo in širino.

V notranjosti je nekako logično, da spredaj ni zadreg s prostorom, na zadnji klopi pa je že kaj odvisno od radodarnosti sprednjih potnikov in pomika njunih sedežev. V višino prostora ne bi smelo zmanjkati niti nekoliko višjim. Prtljažnik je v osnovi s 422 litri za približno 50 litrov večji, povečevanje prostora s podrtjem zadnje klopi je klasično, odprtina za smuči pa manj uporabno ozka.

V prtljažniku priključnohibridne astre je 352 litrov prostora, kar je za 70 litrov manj kot v tisti z bencinskim ali dizelskim motorjem. Del prostora že v osnovi zasede polnilni kabel.

Voznikov delovni prostor je digitaliziran, zaslon se navidezno vleče od vrat do sredinske konzole. Nastavitev se bo treba navaditi pred začetkom vožnje, pomaga, da je vmesnik preveden v slovenščino, tudi glasovno vodenje je v našem jeziku. Med prvimi kilometri mi nikakor ni uspelo spremeniti videza prostora z merilniki, je pa prišel prav kakovosten in velik prosojni zaslon.

Avtomobil se ponaša s plejado asistenčnih sistemov, med katerimi izstopajo matrične luči s 186 svetečimi diodami, omeniti velja tudi sedeže s certifikatom AGR (akcija za zdrav hrbet) ter seveda vso sodobno podporo povezljivosti z mobilnimi telefoni.

Priključni hibrid

Sedel sem v astro s priključnohibridnim pogonom, pri katerem v notranjosti ne morete zgrešiti, da je Opel zdaj del PSA, saj je upravljanje samodejnega menjalnika enako kot v nekaterih peugeotih in citroënih – preprosto. 1,6-litrskemu bencinskemu motorju pomaga še elektrika, sistemska moč doseže 133 kW, navora je za 360 Nm. Baterija z 12,4 kWh energije naj bi zadoščala za do približno 45 km vožnje, porabo pa nam je uspelo držati pod petimi litri. Za takšno astro, ki ima v osnovi za 70 litrov manjši prtljažnik, je treba odšteti od konkretnih 31.200 evrov naprej.

133 kW sistemske moči premore priključni hibrid.

Precej cenejša je odločitev za 1,2-litrski bencinski motor z 81 kW, pri katerem cena z ugodnostmi pade pod 19.000 evrov (brez njih so jo postavili na 21.490 evrov), za 900 evrov je dražja različica s 96-kilovatnim motorjem, še tisočaka več je treba odšteti za kombinacijo s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom. Astrina dizelska zgodba se piše z 1,5-litrskim agregatom s 96 kW, za kar boste odšteli najmanj 24.890 evrov (dva tisočaka manj z vsemi ugodnostmi ob financiranju), kombinacija s samodejnim menjalnikom pa tukaj stane 2000 evrov.

Prve astre bodo v Slovenijo prispele maja.

Astro lahko že naročite, prve bodo v Slovenijo prispele maja. Jeseni bo na voljo tudi karavanska različica sports tourer s skoraj 600-litrskim prtljažnim prostorom in za tisočaka višjo ceno. Prihodnje leto pričakujemo še povsem električno astro, pri njej naj bi bili na voljo dve zmogljivosti baterije, cena še ni znana.

Notranjost je v znamenju digitalizacije, zaslone povezuje svetleča plastika, infozabavni sistem govori slovensko.