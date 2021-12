Nova oblačila vedno najprej operemo

Prva stvar, ki jo mnogi storijo, ko domov prinesejo nova oblačila, je, da jih operejo. In tako je prav. Ne toliko zaradi higiene, kot menijo nekateri, ki ne želijo nositi oblačil, za katera ne vedo, kdo vse jih je pred tem oblekel, ampak zaradi toksičnih barv in drugih kemikalij v tkaninah.

Testirali so 31 kosov oblačil in v kar 29 našli nevarne kemikalije. FOTO: Chaay_tee/Getty Images

Tisti, ki so bolj dovzetni za alergije, lahko zaradi nošenja oblačil brez predhodnega pranja razvijejo hudo reakcijo, imenovano alergijski kontaktni dermatitis, ki se lahko pojavi dobesedno čez noč. Sprva koža pordeči in postane srbeča, to se lahko razvije v drobne mehurčke, ki lahko popokajo, na tem mestu pa nastanejo krastice. Ko se začne koža luščiti, pomeni, da gre dermatitis h koncu.

Ne gre za neozdravljivo ali dolgotrajno bolezen, ki bi človeka prikovala v posteljo, a kljub temu ni prijetna. Če torej opazimo katerega od simptomov po tem, ko smo oblekli nov kos oblačila, takoj ko smo ga prinesli iz trgovine, oblačilo naslednjič najprej operemo in opazujmo, ali se bo stanje ponovilo. Običajno se ne.

Najbolj kritične in do kože neprijazne so barve, ki jih uporabljajo za barvanje sintetičnih materialov, kot sta poliester in najlon, iz tkanine pa se začnejo izločati, ko se od njo drgne koža ali ko se potimo. Če oblačilo pred prvim nošenjem operemo, se bo presežek barve spral, kar ostane, pa je tako globoko v vlaknih, da se ne more več izločiti. Na Švedskem so leta 2014 izvedli raziskavo, v katero so vključili 31 kosov oblačil različnih barv, materialov, znamk, izvora in cen.

V kar 29 kosih so našli kemijsko spojino, imenovano kinolin, največ je je bilo v oblačilih iz poliestra, ter še dve drugi spojini, potencialno nevarni za zdravje. Raziskovalce je najbolj presenetilo, negativno, seveda, da proizvajalci na etiketah v nobenem primeru niso navedli kemikalij, ki so jih uporabili, lahko pa so škodljive ne le za zdravje, temveč tudi za okolje.

Tako lahko denimo v dobri veri kupimo majico iz stoodstotnega bombaža, naravnega materiala, ki ne povzroča težav s kožo, prav tako je prijazen do okolja, ne moremo pa vedeti, ali je ta majica prepojena s škodljivimi spojinami, saj bo na etiketi zapisana samo sestava oziroma material. V vsakem primeru je zato priporočljivo oblačilo, četudi gre za belo bombažno majico, pred prvim nošenjem oprati, pri tem pa seveda upoštevamo navodila proizvajalca.