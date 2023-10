Nova jabolčna barvna paleta

Čeprav Slovenija nima tiste čisto ta prave Applove trgovine (nam najbližji sta na Dunaju in v Benetkah), pa ima več pooblaščenih premijskih prodajalcev applovskih izdelkov (Apple Premium Reseller), kot je veriga trgovin iStyle, kjer ponujajo kompletno jabolčno kolekcijo in vse, kar spada zraven. In v iStylu v ljubljanski Kristalni palači so na prvi dan prodaje novih iphonov pripravili predstavitev za novinarje, kjer smo se lahko spoznali z novimi telefoni in jih tudi dobili na test. In čeprav pri nas ljubitelji iphonov ne čakajo v vrsti pred trgovinami že 24 ur pred uradnim začetkom prodaje, smo takoj po odprtju trgovine v njej videli prve kupce, ki so prišli po čisto sveže telefončke.

Apple iphone 15 plus v prijetnem okolju

Treba je priznati, da so tile iphoni res šarmantni. Oblikovno so mi všeč že od vsega začetka, pri čemer sem bil še posebno vesel vrnitve ravnih robov z modelom iphone 12 pred tremi leti. Zanimivo je, kako so ravne robove sprejeli tudi nekateri drugi proizvajalci. Kar se tiče oblikovanja, je Apple pač vedno postavljal smernice, če je že pri drugih stvareh korakal za androidnimi telefoni. Kakor koli že, iphone 15 plus, ki smo ga prejeli na test, je bil res videti dobro, čeprav je bil odet v »dolgočasno« črno barvo. Za barve željne kupce imajo na voljo še modro, zeleno, rumeno in rožnato, pri čemer gre pri vseh za zelo nežne odtenke.

Ogrodje je aluminijasto, prednja in zadnja stran stekleni.

Dinamični otok

Ena od novosti, ki je je deležen tudi letošnji »navadni« iphone, je dinamični otok, kakor so pri Applu poimenovali tisto črno liso, ki obdaja kamero in senzorje na zgornjem delu zaslona. Zavihek, ki ga je leta 2017 uvedel iphone X, se je tako dokončno poslovil. In zakaj mu rečejo dinamični? Zato, ker se navidezno razširi, ko prejmemo klic ali sporočilo. Stvar v praksi dejansko dobro deluje, podobno kot marsikaj drugega, kar so se spomnili pri Applu in dobro naštudirali, preden so jih dali na trg. No, mednje ne moremo šteti priključka usb c, ki so ga bili applovci dobesedno prisiljeni vgraditi na zahtevo EU. Mimogrede: iphone 15 se kljub usb c priključku noče polniti z novejšimi in hitrejšimi napajalniki določenega kitajskega podjetja. Zarota ali le različna napetost in tok?

Zumiranje, pa čeprav le digitalno, se zelo dobro obnese.

Nova generacija iphonov nadaljuje trend, ki so ga uvedli z iphonom 14: pro modela dobita novi, zmogljivejši procesor, navadna modela pa lanskega. In tako v iphonu 15 plus tiktaka že znani Applov procesor A16 bionic, ki je poganjal lanski 14 pro. Čeprav ni zadnji krik mode, je A16 silno zmogljiv procesor, ki bo uporabniku petnajstice dobro služil še vrsto let. Znan in preverjen je tudi 17-centimetrski (6,7-palčni) oled zaslon, ki mu pri Applu pravijo super retina.

Baterija zdrži ves dan uporabe, česar za starejše iphone nismo ravno mogli trditi.

Odlična fotografija

Nova pa je glavna širokokotna kamera, ki ima zdaj 48 milijonov slikovnih točk, podobno kot pro modela, le da ima malce manjši senzor. Glavna kamera obvlada tudi samodejno ostrenje, medtem ko ultra širokokotna kamera, ki ostaja pri 12 milijonih točk, nima avtofokusa. Ima pa ga prednja selfie kamera, ki je – tako kot hrbtna – sposobna snemati video v ultra visoki ločljivosti 4K pri 60 sličicah na sekundo.

Če so iphoni nekoč morda malce zaostajali na področju fotografije (video je bil vedno vrhunski, tudi tedaj, ko je zraven snemal zvok še v mono tehniki ...), zdaj tega že nekaj časa ne moremo reči. Čeprav sta iphone 15 pro in 15 pro max seveda fotografsko še zmogljivejša, je nova kamera na modelu 15 plus naravnost odlična. Posnetki so ostri, jasni, barviti in kontrastni, pri čemer lahko pohvalim tudi zumiranje, saj kakovost kljub digitalno povečani sliki še kar nekaj časa ostane na visokem nivoju. Pravzaprav sem bil presenečen, kako ostra slika je bila tudi pri večjih povečavah. Zmogljivejši senzor naredi svoje. Selfieji s prednjo kamero, ki obvlada samodejno ostrenje, so prav tako vedno odlični. Za konec lahko pohvalim še baterijo, ki poskrbi, da lahko iphone 15 plus mirno uporabljamo ves dan. Edinole cena ni ravno nizka: 1179,95 evra za model s 128 GB shrambe.