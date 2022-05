Nova crosslandova podoba (FOTO)

Crossland je manjši Oplov suv, ki je pred časom dobil prenovljeno podobo. Ta mu dobro dene, sicer pa ima avtomobil kot prej nekaj dobrih, pa tudi slabših lastnosti. Ta oblikovni križanec po prenovi deluje bolj atraktivno, predvsem to velja za njegov sprednji del, kjer so luči nizke in enovito povezane, vse skupaj deluje dobro, tako kot pri nekoliko večji povsem novi Oplovi mokki. Zadaj je oblikovne privlačnosti manj, dodan je napis modela (ni več dodane črke x), kar zdaj počnejo vsi proizvajalci, avtomobil pa deluje bolj ozko in pokončno. Dobro mu dene nekaj karoserijskih barvnih poudarkov, ti se ujemajo z enakimi barvnimi detajli v notranjosti, na armaturni plošči, sprednjih in zadnjih sedežih.

Dobra ergonomija

Sedi se spredaj v ergonomskih in izdatno nastavljivih sedežih zelo dobro, tudi zadaj solidno, še naprej pozdravljam vzdolžni pomik druge klopi, ki je v avtomobilih manjših mer vselej koristna zadeva. Tako lahko prilagajamo velikost prtljažnega prostora in prostora za noge v drugi vrsti. Klop se sicer deli le v razmerju 60: 40, a je dodano zložljivo sredinsko naslonjalo, ki je v tem primeru ugodno široko za npr. prevoz smuči ali kakega drugega daljšega predmeta.

Opel crossland 96 kW GS line+ Izpust CO 2 : 129–136 g/km Zastopnik: Wallis Automotive S, Ljubljana Cena: 23.095 evrov Euro NCAP: ***** (2017)

Za volanom ni presenečenj, gre za znano Oplovo tipografijo različnih fizičnih stikal, ki so na volanskem obroču premajhna, ima solidno upravljiv večfunkcijski zaslon, pod katerim pa so priročna vrtljiva stikala in dokaj velike tipke za avdio in klimatsko napravo.

Dizel in bencin

Pogon je lahko dizelski ali bencinski, v tem primeru je bil to znani (Peugeotov) 1,2-litrski bencinski trivaljnik, in sicer v močnejši od treh izvedb (moč 96 kW), menjalnik je šeststopenjski ročni. Slednji je bil soliden, bi pa bili lahko hodi bolj gladki. Pol ocene več bi dali pogonu, ki je korekten in ne preglasen prevoznik, povprečna poraba se je še v hladnem delu leta vrtela med 6,5–7,5/100 km. Vozne lastnosti so korektne, a nič več kot to, kljub zatrjevanemu izboljšanju vzmetenja npr. skozi ovinke pač ne mara niti malo hitenja, tam se takoj čuti nagibanje.