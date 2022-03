Nov trend: igrivi barvni poudarki

Nov trend, ki prihaja v naše domove, v ospredje postavlja igrivost in barve. Ta naj bi bil odgovor na pandemijo in veliko časa, preživetega doma. Ko preživimo doma toliko časa, kot smo ga zadnji dve leti, nas včasih lahko začne preganjati nekakšna klavstrofobija. Ko meseci minevajo, začnemo hrepeneti po novih svežih idejah, občutkih in spodbudah. In prav igrivo pohištvo ter barve lahko vnesejo to raznolikost v dom: tapete s pisanimi vzorci, barvito pohištvo in barvni dodatki nam lahko vzbujajo občutek ugodja ter spodbujajo našo domišljijo. Zaradi njih lahko za nekaj časa pozabimo na slabe novice, temačno vreme in vsakodnevne obremenitve – tako kot otroci, zatopljeni v igro.

Več na deloindom.si.