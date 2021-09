Notranjost naj se ujema z zunanjostjo

Industrijski slog se najbolj izrazi v dnevni sobi ali jedilnici, tudi v garsonjerah.

Stavbam čistih linij se podajo minimalistični, sodobni, moderni in skandinavski slog, brunaricam rustikalni in bohemski, kamnitim hišam mediteranski in opečnatim industrijski.

Za minimalističnega so značilne čiste in ostre oblike, med barvami prevladujejo beli odtenki. foto: getty images

Skandinavski je toplejši od minimalističnega.

Opremljanje doma je nekaterim v veliko veselje, spet drugim predstavlja nočno moro. Priznati je treba, da gre za zahteven projekt, ki je velik finančni in časovni zalogaj. Nekaj sivih las si lahko prihranimo, če najamemo notranjega oblikovalca, kar pa je dodaten strošek. Alternativa so denimo medijski zapisi o notranjem oblikovanju. Prvo pravilo, ki se ga je pri izbiri notranje opreme dobro držati, je, da se ne podredimo trendom, opozarjajo strokovnjaki. Modne smernice se menjavajo iz leta v leto ali celo iz sezone v sezono, mi pa bomo v svoji nepremičnini živeli veliko dlje, zato je bolje, da izberemo kaj nevtralnega, kar bo vedno modno.Tega se držimo vsaj, ko izbiramo osnovne kose, denimo kuhinjo, sedežne garniture in preostale dražje reči, ki jih ne bomo pogosto menjavali. Z detajli pa lahko sledimo trendom po mili volji, pravijo notranji oblikovalci. Zelo pomembno je, da se slog izbrane opreme ujema z okoljem ter načinom gradnje. To še najbolj velja za stanovanjske hiše. Lahko nam je strašno všeč starinsko, a če smo se odločili, da bo hiša zgrajena v modernem slogu, vse skupaj kot celota ne bo videti najbolje. »Če želite kombinirati različne stile, je priporočljivo najeti strokovnjaka, saj bo le ta znal v moderno stavbo umestiti starinske kose in jih kombinirati denimo z minimalističnimi. Če se takšnega mešanja lotevamo sami, moramo imeti res izostren občutek za notranjo opremo in kombiniranje različnih kosov,« opozarja eden najboljših in najslavnejših ameriških notranjih oblikovalcevPri nas poznamo osem glavnih slogov notranje opreme. Najbolj razširjen je že nekaj let minimalistični, ki posnema opremo predvsem japonskih domov. Podoben je modernemu slogu, a še bolj poenostavljen. Zanj so značilne nevtralne barve tako pohištva kot dodatkov, sten in tal, večinoma vsi odtenki bele in rjave, tudi sive, oblike pohištva so enostavne, dodatki preprosti. Poudarek je na funkcionalnosti, občutek, ki ga tak prostor daje, pa je zelo čist, tisti, ki tovrstnega sloga ne marajo, pravijo sterilen.​Minimalističnemu je zelo podoben moderni slog. Tudi tu prevladujejo čiste linije in enostavna barvna paleta, od materialov pa kovina in steklo. Moderni slog ni tako zelo asketski kot minimalistični, pri njem opazimo zanimiv detajl kontrastne barve ali oblike, a tudi tedaj so police bolj prazne.Pogosto ga zamenjujejo s sodobnim. Besedi sta res pomensko podobni, sloga pač ne. Moderni se namreč strogo drži prej omenjenih smernic, ki so pridobile priljubljenost v 20. stoletju, medtem ko je sodobni bolj prilagodljiv. V sodobnem denimo najdemo pohištvo zaobljenih oblik, ki ga bomo v modernem zaman iskali. Vsi trije se lepo podajo modernim stavbam čistih oblik, večinoma montažne gradnje, brez ozaljšanih balkonov, pompoznih prizidkov in podobnega. V njih si lahko omislimo preprosto skandinavsko opremo, ki je v zadnjih letih tudi pri nas postala zelo priljubljena. Podobno kot pri minimalističnem slogu so v skandinavskem v ospredju beli odtenki in funkcionalnost. Skandinavski kosi so prave umetnine, prevladujoči material pa les in drugi naravni materiali. Veliko je dodatkov, ki prostoru podarijo toplino in domačnost, denimo pletene odeje in preproge ter okrasne blazine.Sloga, ki se najlepše podata v lesene hiše, pa sta boemski in rustikalni. Oba sta pravo nasprotje zgornjih, odlikuje ju toplina, namesto čistih belih odtenkov pa prevladujejo tople barve. Boemski slog je najbolj svoboden, v njem se prepletajo masivni starinski kosi, na prvi pogled deluje natlačeno in neurejeno, a prav to mu daje še posebno domačnost. Pri rustikalnem slogu prevladujeta les in kamen, kosi so pogosto videti surovi, nebrušeni, stropi so nebarvani, vidni ostanejo letve in tramovi. Slednje je, tokrat v kombinaciji s kovinskimi dodatki in opeko, značilno za industrijski slog notranje opreme. Ta se lepo poda tradicionalno zidanim masivnim hišam, tudi kamnitim ali takim s kamnitimi detajli na fasadi. V zadnjih si lahko privoščimo tudi mediteranski slog, še posebno če je stavba ob obali ali na Krasu. Kamen v tovrstnih hišah prevladuje tudi v notranjosti, večinoma v kombinaciji z lesom ter belimi odtenki, ki jih popestrimo s toplimi, tudi modrimi, s slednjimi v prostore vnesemo nekaj grškega šarma.