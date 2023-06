Notranja vrata s pridihom narave za večen in brezčasen življenjski slog

Omenjeni element stanovanja ali hiše pa ne služi samo kot prehod med prostori, ampak tudi pomembno prispeva k splošnemu ambientu in slogu prostora, posledično pa tudi počutju posameznika. Od minimalistične elegance do rustikalnega šarma je na voljo vrsta možnosti notranjih vrat, ki ustrezajo vsem namenom in različnim okusom ter osebnostim lastnikov stanovanj. Podajte se na potovanje po svetu notranjih vrat in raziskujte dizajne, ki lahko vsak prostor spremenijo v zatočišče lepote in funkcionalnosti.

FOTO: Lajevec

Klasični videz vrat za tiste, ki cenijo brezčasno lepoto in čar tradicije

Klasična vrata dajejo občutek nostalgije in prefinjenosti. Obložena vrata z okrašenimi letvami vzbujajo občutek veličastnosti in vsakemu prostoru dajejo pridih elegance. Vsi, ki imajo raje bolj naraven in prijeten občutek, naj razmislijo o rustikalnih vratih. Vrata, izdelana iz predelanega lesa, s pobarvanimi zaključki. V spletni prodaji podjetja Lestur ponujajo set z velikimi in malimi koleščki rustikalnega sistema za drsna lesena vrata. Naravne nepopolnosti in teksture dodajo prostoru toplino in značaj, ki pa je iz arhitekturnega pogleda toliko bolj zanimiv v toskanskem in alpskem svetu.

FOTO: Lajevec

Svet minimalizma

Trend se danes osredotoča na čiste linije, preprostost in okolje brez navlake. Odločitev za elegantna vrata brez okvirja z gladkimi zaključki in minimalnim okovjem ustvarja občutek miru in prostornosti v času, ko se marsikdo želi odmakniti od norega sveta in najti mir v svojem domu.

Vrata, poravnana s steno, in s skritimi podboji ter gladkimi zaključki ustvarjajo brezhiben in neobremenjen videz. Steklena vrata, ne glede na to, ali so matirana ali prozorna, uvajajo element prosojnosti, ki omogočajo prost pretok svetlobe in naredijo prostore večje in bolj odprte. S svojo preprostostjo in skromno eleganco dajejo ta vrata pridih modernost vsaki notranjosti.

Spreminjanje svojih notranjih vrat v očarljiva umetniška dela FOTO: Lajevec

Izdelovalci notranjih vrat lahko ustvarijo stenske poslikave ali edinstvene modele na notranjih vratih. V podjetju Lestur, kjer izdelujejo notranja vrata po merah in željah končnega kupca, pa se vedno prilagodijo željam stranke. To omogoča ustvarjalnost in osebno izražanje, hkrati pa tudi drznost. V istem konceptu izdelajo stenske obloge in vrata, ki nemoteno prehajajo iz ene v drugo. Na steklena vrata se običajno doda folija ali potisk, tako zaradi varnosti uporabe kot tudi zaradi estetskega videza in še večje možnosti po prosti poti ustvarjalnosti.

FOTO: Lajevec

Notranjost z industrijsko tematiko pogosto vsebuje elemente, kot so izpostavljena opeka, kovinski poudarki in surovine. Za dopolnitev tega sloga se svetujejo vse bolj trendovska vrata s kovinskimi okvirji, ploščami iz matiranega stekla. Podjetje Lestur je znano po veliki izbiri različnih tipov podbojev za notranja vrata, eden zelo privlačnih pa je tudi minimalno viden aluminijast okvir, ki doda estetsko noto industrijskemu, a hkrati modernemu videzu. Ker pa v današnjih časih ni ovir, tudi kombiniranje različnih oblik in slogov lahko pripelje do enkratnega videza interierja.

Vključevanje zunanjosti v notranjost, tako da so v notranjih vratih elementi, ki jih navdihuje narava

Izbira in izdelava vrat z jedkanim steklom s cvetličnimi vzorci ali vzorci listov. V podjetju Alu glass, kjer so strokovnjaki za zasteklitve, ponujajo mnogo različnih vzorcev folij in tiskovin, vsak posameznik pa lahko ustvari tudi svojo oziroma preprosto izbere sliko, ki jo želi prenesti na vrata.

FOTO: Lajevec

Med steklenimi vrati ne smemo spregledati drsnih vrat. To so vrata za praktične posameznike, ki cenijo učinkovitost in funkcionalnost. Prihranijo prostor in ponujajo brezhibne prehode, so kot nalašč za manjše sobe ali odprte tlorise. Žepna drsna vrata se skrijejo v stene in tako povečajo izkoristek prostora. Primerna so tudi za manjša stanovanja ali garsonjere. V podjetju Lestur ponujajo veliko različnih možnosti odpiranja eno- ali večkrilnih steklenih plošč. Ker pa so vedno v koraku s časom, odkrivajo tudi novosti v svetu stekla in se usmerjajo na avtomatske in električne pristope odpiranja in zapiranja steklenih vrat.

FOTO: Lajevec

Ustvarjanje elegantnega in prefinjenega vzdušja z vrati v sodobnem slogu

Izbira vrat s čistimi linijami, sijajnimi zaključki in modernim okovjem. To poudarja preprostost, eleganco in brezčasno privlačnost. Za piko na i pa poskrbite s skokom v spletno trgovino podjetja Lestur in izborom elegantnega nakita za notranja vrata. Za popolno čistost in večno eleganco doma veljajo kljuke brez rozete blagovne znamke Nuda. Kljuke priznanih vrhunskih italijanskih oblikovalcev kar vabijo dlani k oprijemu.

FOTO: Lajevec

Vsi zgoraj našteti slogi se lahko kombinirajo ali prilagodijo tako, da ustrezajo osebnim željam posameznika in celotnemu slogu doma. Cilj je vedno ustvariti kohezivno in vizualno očarljivo notranjo opremo, ki vsakodnevno zadovoljuje ljudi.

Notranja vrata presegajo svoj funkcionalni namen in postajajo priložnost za samoizražanje in ustvarjalnost. Ne glede na to, ali gre za preprostost sodobnega dizajna, brezčasno eleganco tradicije ali osebni pridih umetniškega izražanja, so na voljo notranja vrata za vsak namen in vsak okus. Z vrsto slogov, materialov in zaključkov, med katerimi se izbira, lahko lastniki domov spremenijo svoje prostore v zatočišča lepote, funkcionalnosti in individualnosti. Torej, odprite vrata navdihu in se podajte na potovanje, da ustvarite prostor, ki vas resnično predstavlja. Za pomoč in pravo izbiro notranjih lesenih in steklenih vrat pa vstopite skozi prava vrata podjetja Lestur.

