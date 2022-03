Notranja oprema: ko vzhod sreča zahod

Smernice v notranji opremi se zadnja leta gibljejo okrog dveh konceptov, danske topline, ki jo poznamo tudi pod izrazom hygge, ter japonskim minimalizmom, za katerega so značilne nevtralne barve, večinoma bela, čiste linije ter zelo malo ali nič dodatkov.

Za japandi je značilno veliko lesa, najbolje čim manj obdelanega. FOTO: Artjafara/Getty Images

Omenjenima konceptoma pa se je zdaj pridružil tretji, ki je nekakšna mešanica obeh, zlata sredina, ki bo najbolj všeč tistim, ki se jim minimalizem zdi prehladen, hygge pa preveč ruralen. V angleščini, slog se je v zadnjih mesecih povsem razbohotil v Združenih državah Amerike, so ga poimenovali japandi, združuje pa japonske in skandinavske vplive. Njegove glavne značilnosti so nevtralne barve, torej vsi odtenki bele, v kombinaciji z naravnimi materiali, veliko rastlinami ter skoraj nevidnim prehodom med zunanjim in notranjim prostorom.

Shanty Wijaya, priznana ameriška notranja oblikovalka ter lastnica butičnega podjetja za urejanje doma in okolice, je za CNN japandi opisala takole: »Gre za slog, kjer se srečata vzhod in zahod in se pomešajo japonski elementi, estetika vabi-sabi, ter skandinavsko udobje in toplina. Obema so skupni preprostost, naravni elementi, udobje in trajnost. Tako kot vabi-sabi in hygge je tudi japandi bolj način življenja kot zgolj slog notranje opreme. Gre za to, da prepoznamo in sprejmemo nepopolnost življenja in reči okoli sebe, ob tem pa izberemo preproste reči, tiste, ki nas delajo edinstvene, a so hkrati trajnostne.«

Poiščimo lepoto v nepopolnosti.

Nepopolnost je značilna predvsem za slog vabi-sabi in celotno filozofijo, ki sicer izvira iz budizma. Zanj je značilno, kar je dejala že Shanti – da se naučimo sprejeti nepopolnost, ki je sicer povsod okrog nas, in minljivost. V nepopolnosti poiščemo lepoto, ne nazadnje je nepopolna tudi narava, a je hkrati nekaj najlepšega, kar obstaja. V notranjo opremo se ta filozofija prenese z rabljenimi kosi pohištva, neobdelanim oziroma čim manj obdelanim lesom, asimetrijo, robustnimi dodatki, značilnimi predvsem za industrijski slog, golo opeko in preostalimi elementi, ki v dom prinesejo naravno nepopolnost in predstavljajo posledice, ki jih čas pusti na rečeh, ter sile narave. Vse to je obenem trajnostno, saj filozofija spodbuja ponovno uporabo, ne potrošništva.

Naravni materiali ter povezava notranjih in zunanjih prostorov FOTO: Victoriia Kovalchuk/Getty Images

Kako lahko v bivališče vnesemo japandi? Najlažje vanj spremenimo dom, opremljen v slogu hygge, v rustikalnem, minimalističnem ali industrijskem slogu. Poskrbimo, da je v prostorih čim več naravnih materialov, lesa, kamna, bombaža, volne, lanu. Čeprav je tudi kovina naravni material, pri japandiju ni najbolj zaželena, saj deluje prehladno, zato namesto kovinskih luči raje izberemo lesene, tudi stoli iz denimo ratana ali bambusa so primernejši kot kovinski, odlično se z njim ujamejo rustikalni leseni kuhinjski elementi.

Glavne značilnosti so nevtralne barve v kombinaciji z naravnimi materiali, veliko rastlinami ter skoraj nevidnim prehodom med zunanjim in notranjim prostorom.

Pozabimo na lakirane površine ter omare z ostrimi linijami, naj se vidijo grče in druge nepopolnosti, ki naredijo les tako lep in edinstven. Čim večja okna in drsna vrata, ki vodijo na teraso, bodo poskrbela za neviden prehod med zunanjim in notranjim prostorom, na zavese pri tem seveda pozabimo, ter v prostor prinesla ogromno naravne svetlobe. S tem smo ustvarili tudi idealne razmere za še eno značilnost japandija – domačo džunglo. Pri izbiri rastlin si je priporočljivo pomagati s feng šujem, sicer pa tudi v tem primeru upoštevamo minimalizem, izbiramo preproste zelene rastline, ki bodo notranjost še bolj povezale z zunanjostjo ter ob pomoči stekla ustvarile skorajda neviden prehod med zunanjim in notranjim.