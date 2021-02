Nostalgija v moderni preobleki

Preprostost in ekstravaganca

Vsaka soba je z njim videti lepša. Foto: Paul Hanaoka/Unsplah

Naj se ujema s prostorom

Gugalnik se uvršča med najbolj priljubljene kose pohištva.

V zadnjem desetletju 18. stoletja sta dve ukrivljeni deski spremenili klasični stol v gugalnik. Do sredine 19. stoletja je osvojil srca številnih Američanov, ponujali pa so jih praktično vsi izdelovalci pohištva. In čeprav na stari celini sprva nad tem neobičajnim kosom niso bili navdušeni, se je gugalnik počasi vendarle razširil po svetu in se danes uvršča med najbolj priljubljene kose pohištva. Ne le med novopečenimi mamami in starejšimi.Povezujemo ga z ugodjem, toplino, v splošnem velja, da je vsaka soba z gugalnikom videti lepša, udobnejša. Najpogosteje stoji v dnevni sobi, radi ga postavimo tudi v spalnico, obstajajo tudi otroški, neredko stoji na terasi, balkonu. Nekateri modeli so preprosti, drugi elegantni, tretji ekstravagantni. Zunanji, vrtni gugalniki morajo biti odporni proti vodi in soncu, zanje skrbimo tako kot za preostalo vrtno pohištvo: ko pride čas, da ga prenesemo v notranjost, ga dobro očistimo in po potrebi tudi prebarvamo, suhega pa lahko še dodatno zaščitimo z rjuhami, da se na njem ne bo nabiral prah.Ne glede na to, ali so notranji ali zunanji, gugalniki so udobni in kot nalašč za sproščanje. Le kaj je lepšega kot nežno guganje po napornem delovnem dnevu, ko sami ali v dvoje opazujemo sončni zahod, super so za branje. Obenem so tudi kos pohištva, ki izstopa. Pustimo lahko gole ali jih omehčamo z (okrasno) blazino, ki naj se sklada s preostalimi tkaninami v prostoru.A kako med mnogimi različicami izbrati najboljšega za nas? Gugalniki so lahko leseni, kovinski, iz ratana, prevleke so lahko iz naravne ali sintetične tkanine – od lanu in žameta do usnja. Pri nakupu moramo biti pozorni na velikost in tudi težo, slednja je zlasti pomembna, če bo stol zunaj: tistega iz ratana veter zlahka prekucne. Če boste v prostor postavili dva, naj bo med njima dovolj prostora, najmanj 60 cm.Prav tako mora biti dovolj prostora pred in za gugalnikom, da se med guganjem ne bomo zadevali ob steno ali kos pohištva. Izberemo takega, da se bo ujemal s prostorom: lesene, rustikalne ali pa moderne, ki na prvi pogled bolj spominjajo na fotelj, šele ukrivljene noge izdajo, da gre za gugalnik.