Noro zabavna znanost, eksperimenti za doma

Poskočno jajce

S pomočjo limonovega soka si lahko pošiljate nevidna sporočilca.

Vedno zabavne eksplozije

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Osnova za domači vulkan sta soda bikarbona in alkoholni kis v kozarcu ali pa ustvarite bolj umetelni vulkan. FOTO: Getty Images

Skrivno sporočilo

Poskusite, s kolikšne višine še lahko spustite »poskočno« jajce, da se odbije, in pri padcu s katere višine se razpoči in razlije.

Znanost je zabavna. Kul. Presenetljiva. Povrhu te nauči temeljnih resnic in naravnih zakonitosti. Pri tem ne potrebujete znanstvenega laboratorija, dovolj so že pripomočki, ki jih najdete doma, da bodo otroci strmeli s široko razprtimi očmi in se hkrati s kratkočasnim eksperimentiranjem naučili česa novega.Mladi radovedneži bodo hitro spoznali, da se jajce lahko uporabi za precej več kot za kuho. Začnite z dvema preprostima poskusoma, pri katerih je osrednje opazovanje. Pri prvem pred malega raziskovalca postavite surovo in trdo kuhano jajce – obe ohlajeni v hladilniku, da ne bosta enaki le na pogled, temveč tudi na dotik, zvedavi opazovalec pa naj ugotovi, katero je katero. V pomoč je le to, da obe zavrti. Trdo kuhano se bo enakomerno vrtelo in se dotiku ustavilo, surovo pa ne, bolj bo majavo. Vzrok je v mehki notranjosti surovega jajca, zaradi česar se pri tem spreminja točka gravitacijske sile.Pri drugem poskusu surovo jajce, ki ste ga dali v kozarec, prelijte z vročo vodo in ga pustite mirovati nekaj minut. In zabava s povečevalnim steklom se lahko začne! Mali znanstvenik bo odkril drobne mehurčke, ki se tvorijo na lupini in bodo počasi primehurčkali na površje vodne gladine. Zakaj? Med jajčno lupino in beljakom se skriva zračni žepek, ujeti zrak pa se ob segrevanju jajca, ki smo ga položili v vročo vodo, začne širiti in hoče uiti na prosto. To mu uspe zaradi poroznosti lupine, česar s prostim očesom ne vidimo, zato si te pore v lupini približamo s povečevalnim steklom.Najzabavnejši pa je verjetno poskus s poskočnim jajcem: surovo jajce položite v kozarec in ga povsem prelijte s kisom, v kisli kopeli pa ga pustite ves dan. Po 24 urah boste hitro opazili, da se lupina skoraj sama olupi, kar sama odstop.Jajce – opazili boste, da se je v tem času celo nekoliko povečalo – sperite z vodo in, voilà, imate poskočno jajce. Ko ga spustite na mizo, se bo odbijalo kot žogica za pingpong. Za nekaj kul svetlobnih učinkov ugasnite luči in v temi položite jajce na vir svetlobe, lahko kar na svetilko, ki jo vklopite na pametnem telefonu. Navdušenje otrok bo zagotovljeno. Še dodatno se bodo čudili, ko ga boste prerezali, saj je klub odbojnosti v resnici še vedno surovo. Kisla kopel je namreč stopila njegovo lupino, »gumijasta« plast, ki se je ustvarila, pa je ena od dveh jajčnih ovojnic.Če želite s pomočjo kokakole in bombončkov mentos ustvariti bruhajoči gejzir, se iz domače kuhinje raje podajte na vrt ali bližnji travnik. Mehurčkasta pijača, ki jo obožuje svet, bo namreč povsod. V polno plastenko kokakole vrzite bombončke mentos (približno polovico zavojčka), malce pomešajte, nekoliko odvijte zamašek, toliko, da zaslišite šumenje – in se poženite v beg! Iz plastenke bi moral začeti bruhati rjavkasti gejzir, lahko tudi več metrov visoko.Komur je bilo to zabavno, naj se nato loti še vulkana iz sode bikarbone in alkoholnega kisa, sestavin, ki jih najdemo v kuhinji, ter pričarata kemijsko megareakcijo. V kozarec natočite kis, dodajte žličko ali dve sode bikarbone in zabava se lahko začne. Soba bikarbona se bo vse bolj penila in dvigovala, dokler ne bo pena bruhala in se razlivala čez rob kozarca. Vzrok je v preprosti reakciji med bazično (soda) in kislo (kis) snovjo, ob njunem stiku se sprostijo plini, kar vidimo v penjenju in naraščanju.Če je mali znanstvenik že pri vulkanu spoznaval obstoj bazičnih in kislih snovi, lahko to znanje ponovi, utrdi in pogleda še z drugega zornega kota, in to tako, da se prelevi v tajnega agenta, ki se mora pri svojih skrivnih nalogah zateči k uporabi nevidne pisave. Nevidno črnilo ustvarite z mešanico sode bikarbone in vode, v katero pomočite vatirano palčko in z njo napišite skrivno sporočilo. Tega s prostim očesom nihče ne bo mogel videti. Za branje je nujno uporabiti nekaj kislega, denimo grozdni sok, v katerega pomočite čopič, in premažete list z nevidnim sporočilom. Kot bi se tega dotaknili s čarobno paličico, se bodo nenadoma na poprej belem papirju izrisale črke. Podobno lahko za nevidno črnilo uporabite limonin sok, besedilo pa bo postalo vidno, če boste list primaknili k viru toplote, denimo ob prižgano žarnico ali pozimi radiator.Za konec še kratka igrica s statično elektriko, zaradi katere se bo otroku zazdelo, da ima v moč, da upogiba vodo. Potrebujete le napihnjen balon ali prozorno folijo, ki ju naelektrite z drgnjenjem ob volneno oblačilo – lahko pa tudi ob lase. Potem približate curku tekoče vode in videli boste, kaj se zgodi.