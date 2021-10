Noro uživa, ko straši ljudi (FOTO)

Sarah Bamburač je umetnica ličenja. Drobna ženska z ognjenimi lasmi, ki raje kot da bi na dolgo in široko razpredala, spregovori s pomočjo čopiča in barv. Odtenki so njen svet, človeški obrazi pa medij, prek katerih sporoča občutja, dojemanje sveta in notranje vibracije. Je virtuozinja, malodane kiparka, ki obličja spreminja v osupljive fantazijske podobe.

»Ustvarjati maske sem se naučila sama, veselje do pusta, oblačenja in maskiranja mi je že zgodaj predala moja mami, ki je vzgojiteljica in je bila tudi sama vedno maskirana, vedno je šivala obleke za maškare zase in za naju z bratom. Potem pa sem celo življenje ustvarjala, risala, odkrila ljubezen do ličenja in friziranja in se skozi vajo in opazovanje drugih največ naučila. In še vedno se učim, ravno to je čar mojega dela, vsak človek ima drugačno kožo, obliko obraza, oči, drugačen tip las,« se je kalila iz izkušenj in se zarana izmojstrila do potankosti.

Poročna maska, Sarah z možem Petrom. FOTO: Heart Expansion Photography

Njena specialiteta so maske za noč čarovnic. Vsako leto komaj čaka dan, da se lahko prelevi v domišljijski lik in z nanosi barv začara tudi prijatelje. »Nekateri od njih, tudi moj mož, so prav tako maskerji. Vsi delamo vse, mažemo drug drugega, pomagamo si, dajemo napotke, izmenjujemo si izkušnje z materiali in pomagamo tistim, ki niso maskerji. Nekateri pa ta čas delajo dodatke za lase, za oblačila, obraz. Imamo pravo zabavo in mogoče še bolj uživamo v pripravah kot pa potem v dejanskem žuru,« zanosno pripoveduje med razmišljanjem o maski, s katero bodo presenečali letos. »Vedno si zadnji dan belim glavo in razmišljam, kaj bi lahko bili in kje bi lahko še kupila zadnje zaloge materiala. Moj moto je na splošno Go with the flow (Pojdi s tokom) ali pa še raje, zakaj bi nekaj naredil danes, če lahko jutri,« se prepušča svobodnemu ustvarjanju, kreiranju brez omejitev, zabavi z obilico smeha, uničenih oblačil in stanovanja, ki se ob koncu spremeni v kaotično rezidenco. »Ampak taki smo, umetniki, ki se znajdemo v lastnem kaosu. Vsako leto težko čakam ta dan in vsako leto se zgodi enako, nikoli nimam nobenega časa za priprave, razmislek, v kaj se bomo našemili, saj je v tem času ogromno dela in projektov.«

Prisega na kakovost Sarah se občasno udeleži nagradnega natečaja, tako je pred leti prejela nagrado za najboljšo poslikavo, aprila pa je na festivalu znanosti in fantastike Meteorita osvojila nagrado za najboljši 3D-učinek. Pri ustvarjanju uporablja profesionalen material, ki je prijazen do kože in ni testiran na živalih. »Kupujem ga pri Barvish in v Kabuki make-up store. Cene so kakovosti primerne, vse skupaj pa seveda nanese precej denarja, a mi za stvari, ki mi veliko pomenijo in so kakovostne, ni škoda denarja. Želim si samo, da bi to razumeli in cenili tudi naročniki,« še doda umetnica.

Moža spremeni v klovna

Svoje stvaritve objavlja na družabnih profilih, instragramu in facebooku, pod Sarah's art. FOTO: Osebni arhiv

Sarah daje duška svoji domišljiji, ko ima čas in voljo ter ni omejena z okviri ali željami naročnika. »To me sprošča in name deluje terapevtsko, hkrati pa se vedno znova naučim česa novega.« Seveda masko prilagodi osebi, a, poudari, se mora tudi oseba prilagoditi maski. »To je tako kot pri rdeči šminki, če je nekdo ne zna nositi, ne bo izpadlo dobro, pa tudi če ima najlepše ustnice na svetu. Masko moramo začutiti, jo odigrati, saj le tako res lahko uživamo v njej. S prijatelji smo imeli večkrat prelepljene nosove, enkrat smo imeli nalepljena stekla očal čez oči, včasih imaš nalepljene različne dodatke na ustnicah in tudi če je v takih primerih težko videti, dihati ali govoriti, je to samo za nekaj ur in vedno noro uživamo, strašimo ljudi, se napol slepi iščemo.« Ideje za like črpa od vsepovsod. Poišče jih v realnem življenju ali filmskem svetu, v naravi ali vesolju, v preteklosti ali prihodnosti, v zgodovini, mitologiji ali aktualni problematiki. »Najraje delam po občutku, kakor se tisti trenutek počutim, večinoma pa moram imeti že začrtano idejo, največkrat mi pri tem pomaga mož, velikokrat pa pobrskam tudi po spletu.« Njene maske so vedno unikatne, tudi če ponovi lik, ga vsakič nadgradi z nečim novim, drugačnim. »Možu so na primer všeč grozni klovni in sem ga preobrazila najmanj štirikrat, vendar je bil vsakič drugačen.« Radost na obrazu maskiranca je tista, ki ji daje največje zadoščenje in zagon za naprej. »Vsakič ko kaj naredim, že vidim, kako bi lahko še izboljšala svoje delo. Seveda pa bi lagala, če bi rekla, da mi odziv ljudi ne pomeni veliko. Vedno je lepo, ko te kdo pohvali ali izrazi navdušenje nad tvojim izdelkom.« Svoje delo objavlja na instagramu in facebooku pod Sarah's art, sicer pa vsak dan ozaljša novinarje in voditelje na Planet TV.

Je resnična umetnica. FOTO: Sanja's Visuals

V zombije spremeni tudi svoje sodelavce na Planet TV. FOTO: Osebni arhiv