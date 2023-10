Nore cene programske opreme

Windows 11, ki je bil predstavljen pred nekaj več kot letom dni, je prinesel sodobno posodobitev osebnih računalnikov in ponudil popolnoma nove izkušnje, ki vsakemu od nas omogočajo, da se poveže, sodeluje ter je viden in slišan. Od uvedbe so uporabniki Windows 11 še vedno bolj angažirani kot uporabniki Windows 10, zadovoljstvo uporabnikov v ZDA pa je večje kot pri kateri koli različici sistema Windows doslej. Microsoft je v predogled uvedel tudi novi Bing, ki ga poganja umetna inteligenca, in sicer za več kot milijon ljudi v 169 državah, ga razširil na mobilni aplikaciji Bing in Edge ter ga uvedel v Skype. Vstopamo v novo obdobje iskanja, klepeta in ustvarjanja. Z novima aplikacijama Bing in Edge imate zdaj na voljo osebnega kopilota, ki vam pomaga pri navigaciji po spletu.

