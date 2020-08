Nogavica in kis za čiste žaluzije

Na senčilih v kuhinji se zaradi mastne pare nabere nemalo trdovratne maščobe, ki ji je kos kis.

Žaluzije so priročno senčilo, ki varuje pred radovednimi pogledi in sončnimi žarki. A na njihovi površini se hitro nabereta prah ter druga umazanija, zato jih je treba redno čistiti. Zaradi ozkih letvic opravilo na prvi pogled ni preprosto, saj med brisanjem s krpo na težje dostopnih delih nesnaga ostane nedotaknjena. Obstaja pa preprost način, s katerim bodo žaluzije čiste kot nove.Osnovna pripomočka za njihovo čistočo zagotovo že imate doma: to sta odslužena nogavica in kis. Slednji je primeren za čiščenje žaluzij v vseh prostorih doma, zlasti dobrodošel pa je v kuhinji, saj se na tamkajšnjih senčilih zaradi mastne pare nabere nemalo trdovratne maščobe, ki ji je kis kos.Preden se žaluzij lotite s kisom, jih najprej temeljito posesajte in z njih odstranite prah: zaprite jih in s primernim nastavkom posesajte vso površino.Za drugi korak potrebujete alkoholni kis, vodo in staro nogavico iz bombaža ali mikrovlaken.V posodo nalijte 240 mililitrov kisa. Lahko ga razredčite z vodo, če je umazanija trdovratnejša, uporabitenerazredčenega. Na roko nataknite nogavico, jo pomočite v kis in dobro ožmite. Vsako letvico nato objemite s palcem in kazalcem ter povlecite po njej. Če so žaluzije res ozke, zaradi boljšega oprijema uporabite tanko bombažno rokavico. Postopek ponovite na vsaki letvici posebej, zlasti pozorni bodite na predelih tik ob vrvicah. Če se bojite, da bo kis lahko poškodoval kožo na rokah, pod nogavico ali bombažno rokavico nosite zaščitno rokavico.Če so res močno umazane, bo potreben bolj drastičen ukrep, primeren za čiščenje plastičnih in kovinskih žaluzij. Večji lavor ali pa kar kad napolnite s toplo vodo. Dodajte nekaj kapljic detergenta za posodo, 120 mililitrov alkoholnega kisa na približno štiri litre vode in žlico jedilne sode.Žaluzije odstranite z oken in jih vsaj eno uro namakajte v mešanici, z gobico nato odstranite višek umazanije, na koncu pa jih splaknite pod prho. Počakajte, da z njih odteče odvečna voda, osušite jih z mehko krpo in namestite nazaj.