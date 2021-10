Noč čarovnic malo drugače: ideje za strašljivo vzdušje

Čeprav je strašljiv praznik z imenom noč čarovnic veliko bolj priljubljen v Združenih državah Amerike, tudi v Sloveniji vse pogosteje 31. oktobra okoli nas zažarijo podobe, ki opominjajo nanj. A izrezane buče s svečo še zdaleč niso edini način okraševanja, ki na ta dan oziroma večer stopi v ospredje. Poglejte še nekaj drugačnih idej za grozljivo dekoracijo zunanjosti in notranjosti doma.

Črna za pogrinjke v stilu FOTO: Jenifoto/getty Images

Res je, da so v prodajalnah že dolgo na voljo različni okraski na to tematiko, a veliko jih lahko izdelate sami. Z malo domišljije in ročnih spretnosti bo vaš dom prav takšen, kot naj bi bil: skrivnosten, grozljiv ter hkrati razigrano norčav.

Duhovi in ogromni viseči pajki

Oboje bo nagnalo strah v kosti. Za izdelavo duhov potrebujete balone, belo tkanino, vrvico in flomastre za pisanje po tkanini.

Balone napihnite do primerne velikosti, čez vsakega poveznite belo tkanino (ideja: bombažne plenice). Vanjo izrežite luknjico in jo namestite tako, da bo na mestu, kjer ste pihali v balon. Na ta del privežite vrvico in jo potegnite skozi luknjico v tkanini.

Izrezane so bolj primerne za zunanji okras, tiste, ki jih bomo postavili v prostor, raje porišemo. FOTO: Alexraths/Getty Images

Na tekstil narišite grozljiv obraz in duhce obesite po stanovanju. Nasvet: izberite balone čim bolj pravilne okrogle oblike.

Iz lepenke ali drugega tršega papirja izrežite pajke različnih velikosti. Prej osnovni material prebarvajte s črno barvo. Tudi pajke, večje ali manjše, obesite na strop, nalepite na ogledala, okna ali na stene.

Podobno lahko izdelate netopirje. V družbi duhcev jih obesite na strop, da bodo viseli proti tlom. Lep ali bolje rečeno strašljiv okrasek je jata netopirjev, nalepljena na steno ali zrcalo.

Netopirje obesite na strop, da bodo viseli proti tlom.

Ogledala po stanovanju bodo zadihala v duhu noči čarovnic, če jih boste prekrili s tanko gazo, ki bo spominjala na pajčevino. Za dodaten učinek naj se gazi pridruži kakšen iz lepenke izrezan pajek.

Nepogrešljive buče

Brez buč seveda ne bo šlo. Lahko se odločite za klasiko, jih izrežete v obraze in vanje postavite sveče ter z njimi okrasite zunanjost doma. Za notranji okras jih je bolje porisati z obrazi, saj tako zdržijo dlje, hkrati je manj nevarnosti za morebitno nesrečo.

Z manjšimi bučami okrasite pogrinjke, ki jim naj bo osnova črna barva; črn prt, črni kozarci ali krožniki, črni svečniki, črna vaza. Če bo na mizi še kakšna igračka v obliki miške ali pajka, bo večerja za noč čarovnic nedvomno v slogu.

Za izdelavo duhov potrebujete balone, belo tkanino, vrvico in flomastre za pisanje po tkanini.

Ne pozabite na slaščice, ki jih boste postregli gostom. Specite kekse v oblikah, ki so značilne za noč čarovnic: osnovno testo izrežite v obliki buč, pajkov, netopirjev in drugih likov. Pečene dopolnite z barvami in tako strašljivi dekoraciji dodajte sladko piko na i.