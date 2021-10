Genialni psi: njihov spomin je osupljiv

Ali obstajajo genialni psi? Nedavna raziskava namiguje, da morda res! Če ste ponosni lastniki borderskega ovčarja, je vaš štirinožni prijatelj verjetno že velikokrat prejel poklon, češ kako nadarjen da je, nedavna raziskava, ki so jo opravili na univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti, pa je pokazala, da se lahko pohvalijo tudi z izrednim spominom.



Dva sta bila stoodstotna



K sodelovanju so bili povabljeni predstavniki vseh pasem in mešanci z vsega sveta, prijavili so se lahko tisti ljubljenčki, ki so poznali vsaj 28 predmetov. Med kandidati so bili tudi takšni, ki so si lahko zapomnili celo sto igrač oziroma poimenovanj! Med njimi šesterica, ki se je prebila do elitne skupine in ki je nadaljevala delo s strokovnjaki.



Tudi nemški ovčarji so se izkazali z odličnim pomnjenjem. FOTO: Nataliia Dubnytska/Getty Images

Ključna je vzgoja.

Ne bodimo krivični, odlično so se odrezali tudi predstavnice in predstavniki drugih pasem ter mešanci, za veliki finale pa so avtorji raziskave zaradi lažje primerjave izbrali šest kužkov pasme borderski ovčar, tri samce in tri samice: častni izbranci so bili Max iz Madžarske, Gaia iz Brazilije, Nalani z Nizozemske, Squall iz ZDA, Whisky z Norveške in Rico iz Španije. Strokovnjaki poudarjajo, da se je vseh šest psov s svojimi lastniki učilo novih poimenovanj za različne predmete po isti metodi: gospodar je pokazal novo igračo in izrekel njeno ime, s ponavljanjem pa si je pes zapomnil, za kateri predmet gre. V prvem sklopu so psi spoznali šest novih igrač, potem še dvanajst. Pozneje so strokovnjaki preverjali, ali so igračo prepoznali tudi po enem mesecu in dveh, čeprav v vmesnem obdobju niso bili v stiku z njo niti niso slišali njenega imena: dva psa sta dosegla stoodstotni rezultat, preostali štirje pa so si v drugem krogu zapomnili enajst igrač od dvanajstih. Strokovnjaki ugotavljajo, da so si psi med urjenjem zapomnili poimenovanja igrač z neverjetno hitrostjo in odločnostjo, običajno so potrebovali le štiri ponovitve.A ne le borderski ovčarji, ki na splošno veljajo za zelo učljivo in inteligentno pasmo, izjemen spomin imajo tudi številni drugi psi, ki se niso prebili v finalni del raziskave. Kot ocenjujejo strokovnjaki, velikost psa ni povezana s sposobnostjo pomnjenja, saj so med nadarjenimi tako veliki kot majhni, denimo, izkazali so se še nemški ovčar, pekinžan, avstralski ovčar in mnogi mešanci.Ne le sedi, prostor in sprehod, številni razumejo veliko več, pri tem pa sta ključna pristen odnos med človekom in njegovim najboljšim prijateljem ter vzgoja, poudarjajo strokovnjaki, ki še ocenjujejo, da je sposobnost učenja novih besed pri nadarjenih psih na ravni 18-mesečnega otroka. Na univerzi načrtujejo nove raziskave in k sodelovanju vabijo nove kandidate ter njihove lastnike.