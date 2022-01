Nizka pokojnina pri nas v tujini lahko pomeni več! Razkrivamo, kam se selijo slovenski upokojenci

Upokojitev prinaša spremembe tudi na finančnem področju. Če niste med tistimi, ki so prihranke pridno nalagali in imeli nekaj srečne roke z oplemenitenjem privarčevanih sredstev, potem vas čaka novi standard, saj v povprečju znaša slovenska pokojnina 724 evrov neto mesečno (podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za november 2021).

Seveda si standard lahko popravite. Teh 724 evrov ponekod v tujini pomeni precej več kot v Sloveniji. Čeprav utegne biti začetek ob selitvi stresen, pa lahko pomeni tudi živeti jesen življenja s polnimi jadri, nekje pod soncem na ležalniku na plaži in s čivavo na straži, kot pravi tista slovenska pesem. Preberite več TUKAJ!