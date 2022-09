Niste prepričani, katero igračo izbrati za razvijanje otrokove ustvarjalnosti? Svetovali vam bomo

Igrače so pomemben del otroštva, zato ni vseeno, kakšne izbirate. Igrača lahko služi tudi kot pripomoček za razvoj miselnih in motoričnih sposobnosti, ki jih bodo otroci pozneje uporabili v življenju. Lego kocke so vedno odličen izbor, ne glede na starost ali spol otroka, in so od nekdaj ena najbolj priljubljenih igrač.

FOTO: Mimovrste

Priporočajo jih tudi številni strokovnjaki, saj imajo pozitiven vpliv na razvoj otroka. Poleg tega se otroci (in včasih tudi otroci po srcu) z njimi zamotijo več ur. Najprej se prelevijo v pirate in sestavijo ladjo. Potem je na sporedu vesoljska odprava in na koncu se otroška soba spremeni v pravo dirkališče. Ustvarjalnost pri lego kockah nima meja, otroci pa imajo priložnost, da najdejo svojo pot in svoje rešitve.

FOTO: Mimovrste

Zakaj so lego kocke vedno odlična izbira?

Pri lego kockah so napake sestavni del igre. Včasih ravno zaradi njih nastane nekaj bolj zanimivega in zabavnega, preprosto pa napake tudi popravimo. Otroci tako krepijo svojo ustvarjalnost v »varnem« okolju, kjer je dovoljeno delati napake. Poleg tega pri sestavljanju krepijo še finomotorične spretnosti in izboljšujejo koordinacijo oči-roke.

Veselje ob uspešnem postavljanju visokega stolpa je nepopisno, kar daje otroku občutek uspeha. Krepijo sposobnost reševanja težav, potrpežljivost in vztrajnost. Trudijo se, gradijo, razstavljajo in znova gradijo, dokler jim ne uspe. No, vedno pa ne gre vse po načrtu, kar je prav tako izredno pomembna lekcija, ki jo morajo otroci usvojiti.

Štetje in razvrščanje kock je odličen način za pridobivanje matematičnih osnov, otroci dobijo tudi občutek za volumen, količino, simetrijo in vzorce. Na zabaven način spoznavajo barve, nove besede in pozneje morda tudi sami pripovedujejo zgodbo o hiši, ki so jo zgradili.

Igra z lego kockami resnično daje krila ustvarjalnosti. Otroci imajo izredno domišljijo, ki jo pri igri s kockami preprosto izražajo. Dajte jim škatlo kock in jih opazujte. Morda boste presenečeni, koliko lahko ta preprosta igrača naredi za vašega otroka.

