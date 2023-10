Niso vse kuhinjske krpe enake

V nobeni kuhinji ne smejo manjkati kuhinjske krpe. Praviloma jih imamo več, ne le ene, uporabljamo jih za brisanje posode, rok, površin, včasih nadomestijo prijemalko ali podstavek za vročo posodo. Kuhinjskih krp je več vrst. Ne, ne razlikujejo se zgolj po barvi in poslikavi, temveč tudi po vrsti tkanine, iz katere so izdelane oziroma načina tkanja. Oboje določa uporabnost nepogrešljivega tekstilnega pripomočka v kuhinji.

Frotir je zelo mehak in vpojen material, zato je idealen za krpe, katerih namen je brisanje tekočine. Iz njega izdelane krpe so najboljše za sušenje posode, rok ter za odstranjevanje večjih madežev, ki nastanejo ob razlitju tekočin. So dobra in do narave prijaznejša zamenjava za papirnate brisačke, niso pa krpe iz frotirja primerne za loščenje površin iz stekla ali nerjavečega jekla, saj za seboj puščajo veliko vlaken.

Frotiraste odlikuje dobra vpojnost. FOTO: Parleycoot/Getty Images

Najpogosteje uporabljamo gladke

V kuhinji najpogosteje uporabljamo gladke. Zaradi načina tkanja zadržijo manj vode kot tiste iz frotirja, a še vedno dovolj za sušenje pomite posode in obrisanih pultov ter miz. Puščajo manj vlaken in so primerne tudi za čiščenje steklenih in površin iz nerjavečega jekla.

Dvostranske krpe so na eni strani gladke, na drugi pa iz frotirja in združujejo najboljše od obeh svetov. Z ene strani so zelo vpojne, z druge primerne za loščenje površin. Uporabne so kot improvizirana podloga, na katero lahko odlagate pomito posodo. Prav pridejo tudi zunaj kuhinje, denimo pri čiščenju zunanjih strani oken, pohištva in za čiščenje avtomobila.

Če madežev nikakor ne moremo odstraniti, je čas za nove. FOTO: Ann_zhuravleva/Getty Images

Če imate radi papirnate brisačke, a nočete z njimi dodatno bremeniti okolja in se trudite za dom s čim manj odpadki, so redko tkane krpe kot nalašč za vas. So zelo tanke, ne puščajo vlaken in se na zraku hitro posušijo.

Krpe iz mikrovlaken so idealen pripomoček za hitro čiščenje. Vlažne s površin odstranjujejo tudi najmanjšo umazanijo, suhe so nepogrešljive za odstranjevanje prahu. Odlične so v kombinaciji s katerim koli čistilom, primerne za čiščenje domala vseh površin: lahko jih uporabljate za loščenje nerjavečega jekla, brisanje omaric, zrcal.

Vselej temeljito oprane

Kuhinjske krpe so stalno v uporabi ter v stiku s hrano in umazanijo v kuhinji, zato se kaj rado zgodi, da so madeži na njih zelo trdovratni in jih tudi pranje v stroju pri visokih temperaturah ne odstrani. Zaradi pogostega pranja velikokrat izgubijo belino in postanejo sive.

Madeže in sivino lahko premagate tako, da krpe pred pranjem v stroju prekuhate na štedilniku: položite jih v veliko posodo, prelijte z vodo tej dodajte nekaj žlic praška za pranje perila, dve žlički sode bikarbone ali pecilnega praška in sok ene limone. Zavrite, zmanjšajte temperaturo in kuhajte od pol do ene ure. Počakajte, da se ohladijo, sperite in jih operite še v stroju.

Krpe iz mikrovlaken je priporočljivo prati na temperaturah, nižjih od 60 stopinj Celzija. FOTO: Jirkaejc/Getty Images

Način je primeren za vse vrste krp razen tiste iz mikrovlaken. Te je priporočljivo prati ločeno od preostalega perila in na temperaturah, nižjih od 60 stopinj Celzija. Ne pretiravajte s količino pralnega praška in nikoli ne dodajajte mehčalca, saj zmehčane krpe ne bodo dobro opravile svoje naloge. Najbolje jih posušiti na zraku. Kadar na njih nastanejo trdovratni madeži, ki jih pranje ne odstrani, je čas za nove.