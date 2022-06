Nina Mav Hrovat: Razlike med otroki so se poglobile, manj je strpnosti

Lahkonočnice so slovenski projekt, v sklopu katerega so otrokom ponudili nabor pravljic v obliki zvočnih posnetkov, ki so brezplačno dostopni na istoimenski spletni strani. Vsebine pravljic prispevajo slovenski avtorji, ilustracije mladi slovenski ilustratorji, branje pravljic pa so prepustili nekaterim starejšim slovenskim igralcem ter starostnikom iz domov za ostarele. Njihovi glasovi namreč spominjajo na glasove dedkov in babic ter delujejo pomirjajoče na otroka, hkrati pa se na tak način skrbi za medgeneracijsko povezovanje.

O pomenu pravljic ter spodbujanja medvrstniškega sodelovanja in sprejemanja sva se pogovarjali z Nino Mav Hrovat, otroško in mladinsko pisateljico in pravljičarko, ki je ena izmed avtoric pravljic v sklopu Lahkonočnic. Po izobrazbi je magistrica profesorica predšolske vzgoje, v vrtcu Domžale pa je zaposlena kot v. d. ravnateljice, zaradi česar ima bogate izkušnje z delom s predšolskimi otroki. Med drugim nam je zaupala, od kod črpa navdih za pisanje pravljic in kakšna sporočila želi z njimi predati otrokom.

