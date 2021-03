Nič smučanja, samo razgled

Vrh Starega vrha

Tu so se odvijale smučarske tekme za pokal Loka.

Koča stoji ob vrhnji postaji šestsedežnice.

Stari vrh nas navduši, če ga obiščemo s smučmi, turnimi smučmi ali pa se nanj povzpnemo peš. Izhodišči sta dve. Prvo je ob parkirišču na dnu smučišča. Od tod se dvignemo prek opustelih strmin vse do planinske koče, ki stoji ob vrhnji postaji šestsedežnice. Od tu se povzpnemo še prek smučarske proge Sidro Stari vrh.Druga pot se začne v srcu Poljanske doline. V Poljanah zavijemo levo in se prek pobočij Starega vrha popeljemo do vasice Javorje. Od tu pa spet do planinske koče in potem naprej čez smučišče. Dobra stvar te druge izbire je, da si lahko sami odmerimo dolžino poti. Lahko začnemo v Poljanah ali se pripeljemo skorajda do smučišča. Pa seveda množica možnosti nekje vmes.Na vrhu smučišča nas pričaka startno mesto. Po tej strmini so se odvijale tekme za pokal Loka, v katerem so se kalili številni znani smučarji. Poleg stoji pa idilična hiška. Kot iz pravljice.Do samega Starega vrha, ki ima 1217 metrov višine, se moramo še malo potruditi. Na vrhu smučišča nas prek grebena malo gori, malo doli in malo naokoli popelje planinska pot. Po 15 minutah hoje smo na vrhu. Ob klopci in vpisni knjigi se odpre prelep razgled na Poljansko dolino in številne vrhove in planote vse tja do Nanosa in Trnovskega gozda.Vzpon na Stari vrh je pravi balzam za dušo. Sami si izberemo, koliko časa imamo na razpolago in koliko volje do potepa. Sprehodimo se torej po idilični slovenski pokrajini in uživajmo v razgledih z zanimivega vrha v zaledju Škofje Loke.