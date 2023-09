Ni vse za obešalnik

Različna oblačila je treba tudi shranjevati na različne načine, v nasprotnem primeru se lahko poškodujejo, raztegnejo. Tako niso vsa primerna za zlaganje ali obešanje na obešalnike, še posebno če jih bomo tako pustili dlje. Na obešalnike denimo nikoli ne pospravljamo težkih kosov in pletenin, saj bodo, ko bomo oblačilo odstranili, na njem ostale vidne izbokline, zlasti če nimamo ustreznih obešalnikov. Ti naj bodo čim širši in daljši, lahko so podloženi, nikakor pa ne žičnati.

Ni vseeno, kakšne izberemo. FOTO: Mikumi/Getty Images

Pletenine torej zložimo in pospravimo na polico, obešalnike pa prihranimo za oblačila iz mehko padajočih materialov, kot sta denimo svila in šifon, običajno so to bluze in obleke. Ker se hitro zmečkajo, na obešalnike pospravimo lanena oblačila, nanje spadajo tudi hlače. Tiste iz džinsa mirne volje zložimo na polico ali v predal, hlače iz drugih materialov, ženske in moške, pa se bodo tako preveč zmečkale. Hlače lahko obesimo na obešalnike s kljukicami, ki so sicer namenjeni krilom, ali pa tako, da visijo čez temu namenjeno oporo. Obvezno na obešalnike spadajo blazerji in jakne, ne glede na to, iz kakšnega materiala so. Tako se ne bodo zmečkali, večine namreč ne smemo likati, ampak bodo zavzeli tudi precej manj prostora.

Obešalniki naj bodo čim širši in daljši

Na police in v predale pa poleg težkih kosov in pletenin spadajo športna oblačila, s katerimi sicer ne bo nič narobe, če jih bomo obesili na obešalnik, to zgolj ni potrebno. Ker so športna oblačila običajno iz materialov, ki se ne mečkajo, poleg tega so tanka in zložena ne zavzamejo veliko prostora, obešalnike raje prihranimo za tiste kose, ki jih potrebujejo. Tudi kratke hlače mirne duše zložimo v predal, enako velja za spodnje majice in bombažne majice s kratkimi ali dolgimi rokavi. Slednje sicer lahko obesimo, če menimo, da se bodo tako manj zmečkale oziroma se nam ne da ukvarjali z likanjem.

Srajce bodo tako manj zmečkane. FOTO: Getty Images

Rute in šale lahko pospravimo na kateri koli način, kravate obesimo na njim namenjene obešalnike ali jih zvijemo in položimo v predal. Klobuke hranimo v posebnih škatlah, ki bodo poskrbele, da ne bomo po nesreči nanje položili kaj, kar bi jih sploščilo, slamnike in pokrivala iz volnenih tkanin bodo tudi ščitile pred zunanjimi vplivi, molji in drugimi škodljivci.