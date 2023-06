Ni treba na veliko zapravljati: pri beli tehniki in elektroniki se držite zlate sredine

Preden se lotimo opremljanja ali prenove stanovanja, se je treba sprijazniti s tem, da bodo stroški visoki, ni pa treba, da so astronomski. Nekateri notranji oblikovalci denimo svetujejo, da se pri izbiri pohištva in opreme držimo zlate sredine, torej ne prepoceni ne predrago, medtem ko drugi menijo, da za ključne kose raje zapravimo nekoliko več, za preostale pa manj.

Med pohištvo, pri katerem poznavalci ne bi varčevali, spadajo denimo ležišča – tako ogrodje kot vzmetnica, tudi odeje in blazine, sedežna garnitura in fotelji, pisarniški stoli, še posebno tisti, na katerih otroci pišejo domače naloge in se učijo, kakovostni kuhinjski pulti in kopalniške pipe, slednje predvsem iz estetskega razloga. Pri drugem lahko privarčujemo.

V kuhinji je najbolj na udaru delovna površina, zato naj bo ta najbolj kakovostna in trpežna. FOTO: Getty Images

Tudi zvezdniki denimo, ki jim zagotovo ni treba trikrat premisliti, kaj bodo kupili, zadnje čase radi kombinirajo drage dizajnerske ali masivne kose pohištva s kosi, ki jih najdejo v trgovinah s poceni pohištvom ali na bolšjaku. Tako ustvarijo videz, ki je povsem njihov, z nakupom kosov, ki jih je pred njim nekdo že uporabil, pa poskrbijo za okolje.

Reči, ki jih lahko kupimo res zelo poceni, pa ne bo s tem nič narobe, so denimo zavese, ki jih sicer lahko povsem preskočimo, stropne in druge luči, dekorativni dodatki, ogledala in ploščice. Naj se komu zdi morda nenavadno, a tudi slednje lahko mirne duše v kopalnici in kuhinji zamenjamo denimo s posebno vodoodporno barvo, obdržimo jih le na kopalniških tleh.

Tudi za kuhinjske in kopalniške elemente ni treba zapraviti celega premoženja, v kuhinji je denimo kakovostna, odporna in trdna delovna površina veliko pomembnejša od omaric, ki so tam samo zato, da vanje zlagamo posodo in druge pripomočke. Enako velja za kopalniške elemente, ki bodo svojo nalogo povsem zadovoljivo opravili ne glede na to, ali smo zanje zapravili nekaj deset ali nekaj sto evrov.

Kopalniške stene ali del njih prebarvamo z vodoodporno barvo, namesto da bi uporabili ploščice. FOTO: Diane39/Getty Images

Pri beli tehniki, elektroniki in drugih napravah se je najbolje držati zlate sredine.

Kje lahko prihranimo?

Ko izbiramo belo tehniko in elektroniko, se je po mnenju večine dobro držati zlate sredine. Čeprav to ne velja vedno (oziroma vse manj), nam bodo dražje naprave dlje služile kot najcenejše. Seveda tudi v tem primeru veljajo izjeme, a če bo denimo pralni stroj, ki smo ga kupili zelo poceni, vsakih nekaj mesecev na servisu, kmalu ne bo več tako zelo poceni. Podobno velja za naprave z drugega konca cenovne lestvice, tudi tista za več tisočakov ne bo večna oziroma bo trajala tako dolgo, da bi astronomsko ceno upravičila.

Prihranimo lahko tudi pri talnih oblogah, če namesto parketa izberemo denimo laminat, pa pri jedilniških stolih in mizah, kjer sta najpomembnejša funkcionalnost in enostavno čiščenje.

Za ležišča, pisarniške stole in sedežne garniture je po drugi strani dobro odšteti nekoliko več, saj gre v tem primeru za naše udobje, dobro počutje in ne nazadnje zdravje. V tem primeru višja cena v glavnem pomeni tudi boljšo kakovost, predvsem kar se tiče vzmetenja in naravnih materialov, ki dihajo. Še posebno pri posteljah in stolih za otroke je pomembno, da izberemo čim bolj kakovostne, v nasprotnem primeru lahko negativne posledice nepravilnega sedenja ali neudobnega spanja čutijo vse življenje.